Si algo tiene como denominador común la crisis de régimen y este ciclo político, es la destrucción de los proyectos de vida de la mayoría social trabajadora de nuestro país.

Echamos la vista atrás y en apenas unos años las condiciones generales de la vida cotidiana de la clase trabajadora han empeorado hasta el punto en que se ha consolidado la idea de que ya vivimos y viviremos peor que nuestros padres y madres.

En apenas unos años hemos pasado de normalizar salarios de 1000€ a normalizar salarios de 700€ y en apenas unas horas, la Agencia Tributaria revelaba que hay 3,7 millones de personas en este país que subsisten con salarios inferiores a 300€ al mes. De este modo tener un trabajo asalariado se considera un privilegio y genera un fenómeno de consolidación de la precariedad con la normalización de la figura del trabador/a pobre.

A todo esto se suma la extensión de la pobreza estructural con más de 1,5 millones de de hogares sin ningún tipo de ingreso, mas de 4 millones de personas paradas, más de un 50% de paro juvenil o un 30% de pobreza infantil…cifras que arrojan la foto general de un país que ha perdido parte de sus derechos como consecuencia de un periodo de políticas de recortes y avance del neoliberalismo.

Se trata de una disputa, en un lado quienes defienden la concentración de riqueza, el control de los recursos y de la vida, la precariedad estructural como forma de aprovechamiento de nuestra fuerza de trabajo y por otro quienes entendemos que nuestra tarea es construir un marco en el que la salida permita vivir vidas dignas, suficientes y felices.

En ese sentido, la crisis de gobernabilidad con su expresión de juego de tronos parlamentario y posterior golpe de estado de la oligarquía, da como resultado la reorganización y refuerzo del sistema de partidos que representan los intereses de las elites económicas, pero nos hace más conscientes que nunca que frente a esto debemos erigir un proyecto de izquierdas, que construye unidad popular desde el eje del conflicto y que señala directamente a los culpables del saqueo.

Para conseguirlo sabemos que debemos ser más, pero también sabemos que los grandes procesos requieren en primer lugar la activación de nuestro mayor tesoro: la militancia. Nosotras y nosotros siempre presentes en las distintas luchas en nuestros barrios, pueblos y ciudades.

Debemos afrontar una primera fase como la necesaria para coordinarnos, estudiar nuestro entorno, contagiar a compañeros y compañeras de rebeldía y visibilizar las distintas luchas contra los distintos modos de precariedad laboral y vital a la que nos somete el neoliberalismo.

Todo ello desde el enfoque y la necesidad de construir, en una segunda fase, alianzas estratégicas con quienes desde sus distintos espacios y cotidianidades también construyen contrapoder. Alianzas que deberán servirnos en cualquier caso para articular el nuevo mps.

En definitiva, os proponemos esta campaña como un proceso dinámico, como lugar común de luchas sectoriales, como motor de edificación de poder popular, como elemento vivo que se construirá día a día y que se alimentara con las aportaciones que hagáis desde vuestros territorios y desde vuestros barrios.

OBJETIVOS

Identificar la precariedad, señalando sus causas, con el objetivo de situarla en la agenda política.

Llevar el debate político más allá de las instituciones, señalando los problemas más urgentes y reales de la gente que menos tiene.

Llamar a la solidaridad, organización y movilización a las personas víctimas de las políticas de austeridad y recortes y a todas aquellas que defienden una alternativa frente a estas políticas.

Movilizar a la militancia y cargos públicos de IU.

Ser puente entre conflictos, conectando luchas en los distintos sectores productivos y territorios.

MARCO CAMPAÑA Y DISCURSO

Es una campaña cuyos protagonistas son quienes sufren la crisis en forma de paro, precariedad, exclusión, falta de derechos, incertidumbre y fundamentalmente, falta de futuro. Para ello la campaña plantea un marco que permite conectar con los diversos temas concretos y movilizadores que se dan en los territorios, de modo que los dote de discurso, estrategia y los oriente hacia la construcción de estructuras dinámicas de organización que puedan conectarse entre sí a través de la campaña.

Es una campaña que trata de romper el marco de la ‘normalidad’ y la supuesta recuperación económica, a través de la identificación y la denuncia de la precariedad (no es normal no llegar a fin de mes, no es normal trabajar por horas, no es normal cobrar menos de 600 euros, no es normal ser becario con 30 años…) y la organización de los conflictos como herramienta de contrapoder.

Aunque nos centramos en la precariedad laboral, en los salarios y en la pobreza, la campaña denuncia la PRECARIEDAD VITAL, que trasciende del marco exclusivamente laboral. Básicamente decimos (1) Así no se puede vivir y (2) Hay alternativas para tener un futuro digno.

Es una campaña que no habla a los trabajadores precarios y las trabajadoras precarias, habla desde el nosotros como parte de esa realidad económica, política y social. Por ello el lema propuesto para la campaña es:‘QUE NO NOS JODAN LA VIDA’.

TIPO DE CAMPAÑA, FASES E HITOS

La campaña ‘QUE NO NOS JODAN LA VIDA’ es una campaña marco, que se desarrollará a lo largo del curso político. Es la campaña que acompañará a toda la actividad política de IU y debe estar presente en todas nuestras iniciativas. Es el ‘paraguas’ con el que trabajaremos de aquí a junio.

La campaña se plantea en dos fases.

Una primera fase de activación, cuyos objetivos son:

Realizar un diagnóstico que nos permita identificar la precariedad en nuestro entorno

Activar al conjunto de la organización

Formar a la militancia de la organización sobre la situación de la precariedad

Explorar fórmulas de organización y activación del conflicto

Esta fase se desarrolla de octubre a enero, coincidiendo con la primera fase del Plan Estratégico de Izquierda Unida de ‘pedagogía interna y preparación de herramientas’.

Dentro de la misma nos marcamos como HITO 1 desarrollar en todas las federaciones encuentros de militantes y simpatizantes, que tendrán un enfoque formativo en un sentido teórico y práctico, para dotar de herramientas a la militancia que ha de desarrollar la campaña. Se abordará en el debate el ‘Documento político sobre precariedad y derecho a una vida digna’ y la ‘Guía de intervención’ dirigida a la militancia. En dichos encuentros se hará un mapeo de los conflictos, temas movilizadores percibidos en el territorio y agenda de movilización preexistente.

Un segunda fase de consolidación, cuyos objetivos son:

Desarrollar las redes de activistas de Izquierda Unida, para implicación de la militancia en los conflictos existentes en el territorio

Acción política de nuestras asambleas y militantes dirigida a la activación y desarrollo de los conflictos de lucha contra la precariedad

Generar un clima social y político que impugne el marco de la supuesta recuperación económica.

Dotar de un marco político común que vertebre a los distintos espacios de organización popular: servir de ‘pegamento’ y nexo de unión entre los distintos colectivos en conflicto

Esta fase se desarrolla de enero a junio, coincidiendo con la segunda fase del Plan Estratégico de Izquierda Unida de ‘construcción y fortalecimiento de ‘espacios comunes’

Durante la fase de consolidación nos marcamos como hitos:

HITO 2_ Conformación de espacios territoriales/ sectoriales de articulación de conflictos, espacios de confluencia y encuentro orientados a la movilización

HITO 3_ Encuentro federal de lucha frente a la precariedad. Dicho encuentro ha de prepararse con la pretensión de sacar una agenda común de acciones que bajo el paraguas de una denominación común blanca plantee una campaña autónoma de lucha contra la precariedad. Este encuentro debiera ser “autoconvocado” y contar con dos perfiles: liderazgos de la izquierda plural y confluyente y liderazgos de los conflictos y espacios de articulación de los mismos construidos en los territorios.

HERRAMIENTAS

Documento político sobre precariedad y derecho a una vida digna

Guía de intervención dirigida a la militancia, para:

a. Formación en torno al Documento político y la guía de intervención

b. Mapeo de conflictos existentes en el territorio y activistas afines

c. Encuentros con cada uno de los conflictos orientados a generar la necesidad de organización y articulación con otros conflictos

d. Diseño y preparación con dichos conflictos de un encuentro con el objetivo de construir una declaración y una agenda de acciones común

e. Conformar espacios territoriales de impulso y desarrollo de la agenda común y de ampliación de las redes

f.Utilización de las herramientas comunes de la campaña para visibilización unitaria

Declaración política marco

Moción para grupos municipales

Materiales comunicación

a. Cartelería y materiales con el lema de campaña b. Vídeos sobre conflictos concretos e historias de vida relacionadas con la precariedad c. Imágenes para redes sociales d. Herramientas de discurso (metáforas, ejemplos, datos…) e. Wikiconflictos para conocer los conflictos y denunciar a los culpables .