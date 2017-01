El coordinador federal de IU, formación que sigue personada como acusación en varias causas en fase de instrucción tanto contra Bárcenas como el PP, señala con ironía parafraseando el intercambio de SMS de Rajoy con su ex tesorero que “Luis ha sido fuerte, ha aguantado y ha llegado a un pacto con el PP”

El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha valorado hoy tras conocer el contenido de su declaración en la retomada vista oral del ‘caso Gürtel’, que ex tesorero del PP nombrado en su día por Mariano Rajoy, Luis Bárcenas, ha llegado a un “pacto de silencio” con ese partido a través del que “coordinan sus declaraciones” para tratar de “salvarse y de no perjudicarse mutuamente”.

Garzón manifestó esta impresión en declaraciones efectuadas en dependencias del Congreso en nombre de IU, formación que sigue personada como acusación en varias causas en fase de instrucción tanto contra Bárcenas como el PP y en las que, entre otros, se acusa a la formación que lidera Rajoy de un presunto delito de organización criminal.

En la reanudación del juicio esta mañana por la trama Gürtel en la Audiencia Nacional, Bárcenas ha admitido que el PP funcionaba con ‘caja B’ en la que ingresaba las donaciones que hacían los empresarios a este partido, aunque trató de desvincularlo con ningún tipo de acción delictiva.

“Tenemos la convicción -insistió Garzón- de que Bárcenas y el PP han llegado a un acuerdo”, de ahí que el ex tesorero inmerso en múltiples causas por corrupción, además de ésta por el ‘caso Gürtel’, haya “reducido la agresividad” contra su antiguo partido, lo que también ha ocurrido a la inversa, cuando no hace mucho los dirigentes del PP tachaban a su ex compañero y también ex senador como el “principal delincuente” de este país.

Este evidente entendimiento ha podido verse ya en situaciones previas, como la retirada por parte de Bárcenas de su denuncia por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que tenía en la sede ‘popular’ de la calle Génova, entre ellas.

Alberto Garzón señaló con ironía que, finalmente, tras escuchar su tono, “Luis ha sido fuerte, ha aguantado y ha llegado a un pacto con el PP para intentar salvarse mutuamente”, parafraseando así los SMS que al comienzo de estallar el escándalo conocido como ‘Papeles de Bárcenas’ intercambió éste con el mismísimo Rajoy.

El máximo responsable de IU indicó que, sea como sea y aunque ahora el ex tesorero del PP busque “desdecirse” de sus anteriores declaraciones, de ellas se han desprendido ya suficientes indicios que espera que sean suficientes para la justicia, tanto en éste como en otros casos que siguen abiertos, como el que investiga la presunta financiación ilegal del PP de Castilla-La Mancha “a través de una presunta red de financiación que tenía que ver con una empresa constructora a cambio de unos contratos de basura”.