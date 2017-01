El coordinador federal de IU participa en Madrid en el debate ‘Espacios del cambio’ junto a Pablo Iglesias, Xavier Domènech y Yolanda Díaz, donde afirma que “más allá de las liturgias de las siglas y del fetichismo de las organizaciones hay un propósito político: defender lo que tiene que ser un país”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha defendido hoy que las fuerzas políticas y confluencias que ya forman parte del grupo de Unidos Podemos deben avanzar para “ir más allá” en la construcción del “bloque del cambio”. Para Garzón, aunque en una buena parte de la sociedad haya calado que ese bloque “es necesario”, más allá “de siglas e identidades particulares”, aún falta una “respuesta política”, sobre todo para quienes más han sufrido las consecuencias de la crisis y siguen “individualizando su dolor”.

El máximo responsable de IU hizo esta valoración en una de sus intervenciones en el debate ‘Espacios del cambio’ desarrollado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, donde también participaron el líder de Podemos, Pablo Iglesias; el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, y la diputada de En Marea, Yolanda Díaz.

Garzón tomó como punto de partida a este mismo plantel de participantes para valorar que es una “ventaja” que no distingan a qué formación concreta pertenecen, porque ello significa que, “aunque diferentes, nos ven como parte del mismo proyecto. Tenemos muy claro que lo que nos une es transformar nuestra sociedad frente a un régimen que lo tiene muy claro”.

En tono desenfadado, ilustró esta idea señalando que “hay gente que ya no sabe si soy de IU o de Podemos, pero eso le pasa también a Pablo, que no saben si es de IU o de Podemos. Creo que eso no es un perjuicio, es una buena noticia”.

Apostilló que “yo no tengo un problema de identidad política. No soy un patriota de partido, sino de mi ideología. Yo lo que soy es comunista y, a partir de ahí, todo lo demás está muy claro”.

Alberto Garzón abundó en la idea de que “más allá de las liturgias de las siglas y del fetichismo de las organizaciones hay un propósito político: defender lo que tiene que ser un país” y respondió a determinadas críticas sentenciando que “eso que algunos ven como un inconveniente, para mí es una virtud”.

El coordinador federal de IU felicitó a quienes han contribuido a hacer posible todo el proceso para acercarse al “bloque del cambio” seguido hasta ahora para transformar la sociedad, con hitos que “no han caído del cielo”. No obstante, advirtió de que “no hay que ser autocomplacientes”, sino seguir superando los problemas para “ser útiles a la gente”.

Mostró también su satisfacción por la representación política cosechada por todas estas fuerzas en las sucesivas elecciones, incluida la importante implantación en las ciudades. Valoró que esta “anomalía histórica afortunada” debe servir para convertirse en “un foco de atención para la izquierda europea y un foco de excepción para la conquista de espacios políticos, no sólo institucionales, sino políticos”.

Garzón consideró que la mejor pregunta que puede lanzarse a día de hoy para analizar todas estas vivencias políticas es “¿para quién es mejor la confluencia?” La tomó como punto de partida para explicar, entre aplausos, que “yo no estoy en Izquierda Unida como un director general, ni para buscar estrategias de mercado; yo me afilié para transformar la sociedad y buscar la revolución”.

Consideró que hay que dar “una respuesta política” a las demandas de la sociedad, porque “hay gente que ha individualizado su dolor y eso es dramático. Espero que se me entienda bien cuando digo que hay que politizar ese dolor; no es algo individual y hay que convertirlo en un movimiento social y político, y eso es fundamental. Es así cómo construimos un sujeto político y cómo se construye clase social”.