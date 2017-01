El coordinador federal de Izquierda Unida considera que la asunción de responsabilidades ahora como expone el dictamen del Consejo de Estado llega “muy tarde, 14 años después, y que, además, no se hace al cien por cien porque la dimisión ‘en diferido’ de Trillo tenía que haber sido completa”

El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha emplazado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy a aclarar públicamente que el hasta el pasado viernes ex embajador de España en Reino Unido y ex ministro de Defensa, Federico Trillo, no ocupará en el futuro ninguna responsabilidad en el Ejecutivo, así como en ninguna otra institución del Estado.

Garzón hizo esta valoración en dependencias parlamentarias pocas horas antes de que comenzara la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, también en el Congreso, para dar cuenta de cómo piensa actuar el Gobierno en el futuro en relación al accidente aéreo del Yak-42, a raíz del reciente dictamen del Consejo de Estado sobre este asunto.

El máximo responsable de IU reconoció como positivo que el Ejecutivo haya asumido finalmente “como suyo” el contenido del citado trabajo del Consejo de Estado, en donde se responsabiliza al Ministerio de Defensa de la tragedia del Yak 42, que costó la vida a 62 militares españoles cuando regresaban de su misión en Afganistán, en 2003.

No obstante, Garzón destacó que asumir ahora responsabilidades llega “muy tarde, 14 años después, y que, además, no se hace al cien por cien porque la dimisión ‘en diferido’ de Trillo tenía que haber sido completa”. Para el portavoz de IU en el Congreso, el alto cargo del PP debería “reconocer sus errores y haber pedido perdón a las familias de las víctimas” de esta tragedia.

Dicho esto, el líder de la federación de izquierdas ha pedido al Gobierno que deje claro que Trillo no va a ocupar ningún papel ni ninguna responsabilidad política en el Gobierno ni en ninguna institución del Estado. Tras su salida de la Embajada en Londres, Trillo ha manifestado su intención de reincorporarse a su plaza en el Consejo de Estado.

Alberto Garzón trasladó a las/os periodistas presentes en sus declaraciones su deseo de que la comparecencia parlamentaria de esta tarde de Cospedal sirva, al menos, para ofrecer soluciones a las demandas de los familiares de las víctimas. Insistió en su idea de que el Ejecutivo “deje claro” que Trillo no asumirá ningún cargo de “responsabilidad relevante” ni en el Gobierno ni en ningún organismo del Estado. Poco antes y después de abandonar su puesto de embajador en Londres, el ex ministro de Defensa ya manifestó públicamente que pretende reincorporarse a su puesto como letrado mayor precisamente del Consejo de Estado.