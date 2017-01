El portavoz parlamentario de IU señala durante la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda que cuando el Gobierno dice que ‘seguirá existiendo recuperación económica pero a un ritmo más lento’ esto “asusta a quienes en 2016 no han visto ningún tipo de mejora de su situación real”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y de la Comisión de Hacienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha augurado hoy en el Congreso al titular de esta cartera, Cristóbal Montoro, que “van a fracasar” los “objetivos autoimpuestos” por el Gobierno del PP para 2017, y trasladados en su momento a Bruselas, “para una creación de 900.000 puestos de trabajo y una tasa de paro que llegaría a menos del 19%” a finales de este año.

Garzón advirtió, además, a Montoro durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda para informar al Congreso de las medidas para cumplir el objetivo de déficit en 2017 que “el empleo que se está creando no llega a los niveles de 2011; tenemos un total de 706 millones de horas trabajadas menos que en ese año y, por lo tanto, lo que tenemos es una fragmentación del empleo existente, un ejercicio claro de precariedad”.

El coordinador federal de IU expuso al ministro que “el empleo existente por 1.500 euros ha sido sustituido por dos empleos parciales, precarios, de 700 euros, con un margen de beneficio mayor para las empresas que los contratan. Con estos salarios cayendo, con esta situación tan frágil en el empleo, el consumo interno no puede propulsar la recuperación económica, lo tienen que hacer las exportaciones”.

“Pero esas exportaciones dependen -apuntó- del modelo productivo español, que no ha variado ni un ápice, el mismo que fue el fracaso de la ‘burbuja inmobiliaria’ y no se ha movido, no ha habido esfuerzos por el Gobierno en muchos años por cambiarlo”.

Durante su intervención, Garzón trató de rebatir los principales argumentos del responsable de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy diseccionando su contenido y su pretendido alcance. Así, le recordó que mientras desde el Ejecutivo se habla de “recuperación económica, en efecto, que prevé que va a seguir existiendo recuperación económica pero a un ritmo más lento que en 2016” esto “asusta para quienes no han visto en 2016 ningún tipo de mejora de su situación real. Que vayamos a un escenario de recuperación más lenta es ya decepcionante y puede llegar a serlo para mucha gente”.

El responsable de Hacienda de Unidos Podemos mostró su total escepticismo sobre que el Gobierno del PP vaya a cumplir sus planes económicos. Lo corroboró con otras opiniones como las de instituciones de la Unión Europea. Recordó que “Bruselas ha dicho algo así como que ‘España tiene que estar preparada para asumir incluso un recorte adicional de 2.000 millones de euros’. Parece que va por la misma senda de desconfianza, al menos parcial. Esto nos asusta en la medida en que esa cantidad de 2.000 millones de euros sería sumada a las cantidades ya recortadas en épocas anteriores e, incluso, a los 60.000 millones de euros reconocidos ya como pérdidas por parte del Tribunal de Cuentas en el rescate bancario y que su Gobierno, señor Montoro, siempre negó”.

Para Alberto Garzón, estamos ante “unos fundamentos económicos frágiles y que no han cambiado el modelo productivo”. Recordó, además, que buena parte “de ese crecimiento económico frágil” puede explicarse “por variables externas como la depreciación del euro y, sobre todo, por algo sobre lo que paradójicamente no habla el Gobierno de España lo suficiente, como son las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo. Digo lo suficiente porque estamos hablando de 80.000 millones de euros al mes, que ahora, como usted bien sabe, han bajado a 60.000 millones, y son una cantidad extraordinaria que inyecta liquidez al mercado financiero y que, especialmente, beneficia a las entidades que allí están, aunque luego tenga uno efecto de derrame al resto de la economía y particularmente a las finanzas públicas españolas”.

Analizó que inyecciones financieras como ésta “no sólo generan inestabilidad financiera en el medio plazo, ‘burbujas financieras’ muy evidentes e hinchan los activos financieros, sino que generan una desigualdad clarísima en nuestro país”. Apuntó que, como acaba de reflejar la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, “quienes tienen activos financieros no son todos los españoles, están concentrados en las escalas más altas y en los hogares más ricos. Eso hace que ellos sí que vean cómo su riqueza y su renta se incrementan de forma importante, mientras se produce una caída notable en la renta de los hogares más pobres”.

“En definitiva –dijo-, llegamos a titulares como los de ayer: ‘El 1% más rico de la población tiene el 20% de la riqueza en España’. Eso es el resultado de una determinada política que no es sólo la del Gobierno, sino también la del Banco Central Europeo. Yo le pregunto, señor Montoro, si le gusta vivir en un país donde estas realidades de desigualdad operan. No tienen sólo consecuencias morales, sino que tienen consecuencias políticas y económicas”.

Garzón aprovechó también para dejar constancia de que “el Gobierno del Partido Popular ha incumplido sistemáticamente sus propios compromisos con Bruselas y ha tenido que cambiar su hoja de ruta. Lo ha hecho, además, sabiendo que ha incrementado la deuda pública hasta el 100% y lo ha hecho incumpliendo el déficit. La regla de gasto fue incumplida en 2016 en el conjunto de la Administración por 9.000 millones de euros, de los que 4.092 millones de euros corresponden a la Administración central”.

El máximo responsable de IU realizó esta exposición previa para indicarle directamente a Montoro a reglón seguido que “el Ayuntamiento de Madrid, donde como usted sabe gobierna una candidatura de confluencia en la que estamos los mismos que en este grupo parlamentario en el Congreso, incumplió esa regla de gasto por 17 millones de euros, el 0,17% del total incumplido en el año 2016. Pues bien, el concejal de Economía de Ahora Madrid, que además es responsable económico de Izquierda Unida, recibió una carta en la que se le amenaza incluso con la inhabilitación por incumplir la regla de gasto en este 0,17% del total de España. Un ayuntamiento que ha conseguido tener 1.000 millones de euros de superávit y que ha reducido en un 32% la deuda en el último año, recibe una carta de estas características”.

Ante ello, Albertó Garzón se cargó de rezones e ironía para sentenciar que “sólo me quedan dos posibilidades para que el Gobierno sea coherente: a) que el Gobierno sea más flexible y retire esa visión sobre el plan económico financiero o b) que el señor Montoro, como ministro de Hacienda, mande una carta amenazando con la inhabilitación al señor ministro Montoro, gestor del Gobierno, que también ha incumplido la regla de gasto del año 2016”.