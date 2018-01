Respecto a lo comentado ayer por el presidente del Gobierno, el vicesecretario asegura que “a las duras y a las maduras él iba a hacer una cosa, que es cumplir con su deber y la legalidad”. En este sentido afirma que esto lo podía hacer solo con la ayuda del Senado, pero que “era mejor hacerlo acompañado del resto de fuerzas políticas. El PP va a hacer cumplir la ley en toda España y también a quién parece que se la quiere volver a saltar”. Recalca que ahora sabemos los efectos y consecuencias reales que tiene saltarse la ley una vez aplicado el artículo 155 de nuestra Constitución.

Asimismo, el dirigente popular ha declarado ante las cámaras de Antena 3, que el discurso de victimismo de que parte de España nos roba, que no nos dejan hacer y que no es democrático, “es un discurso que se lo lleva el viento porque son los mismos líderes independentistas los que cuando son preguntados por el juez, afirman que la ley es importante y que la unilateralidad no puede ser”. Explica que los independentistas saben perfectamente que las cosas son como las explica el Gobierno y que la ley es igual para todo el mundo. Así, defiende que el ejecutivo va a defender a todos los catalanes y a los que no lo son para que todo el mundo tenga garantías.

SONDEOS PUBLICADOS

En cuanto a los sondeos hechos públicos hace unos días por parte de algunos diarios españoles, Javier Maroto insiste en que no hay que caer en el derrotismo de las encuestas, aunque tampoco en el optimismo absoluto. “Hay que explicar las encuestas y que hay algunas que decían que el resultado de Ciudadanos era muy importante pero que sacó 0 diputados en Galicia y en el País Vasco, así como en las últimas autonómicas, donde obtuvo malos resultados”. En esta misma línea, recalca que las autonómicas son importantes y demuestran el sentimiento de mucha gente pero “no son importantes porque no significan nada”. Reconoce que evidentemente no hay que mirar para otro lado ya que el PP debe hacer autocrítica y analizar los problemas existentes.

Entre otras cosas, dice que es necesario apostar por reformas dirigidas al empleo y el crecimiento económico, renovando la oferta programática, pero siempre haciéndolo de forma conjunta y sin caer en el alarmismo de las encuestas.

PALABRAS DE FELIPE GONZÁLEZ EN LA CADENA SER

Ante las palabras vertidas esta mañana por el expresidente del Gobierno, Felipe González, en la Cadena Ser y en las que afirmaba que tenía dudas “para ver el delito de rebelión de los dirigentes populares en prisión” y que hace mucho que Rajoy no le llama, el vicesecretario de Política Social y Sectorial ha recordado que ambos tienen el número de teléfono para poder ponerse en contacto cuando quieran. Así, recomienda ser más humilde y dejarse de egos “a estas alturas de la vida”. Además y en relación con los exconsellers encarcelados, Maroto insiste en que quien ha tomado la decisión de introducir y mantenerlos en prisión son los jueces y por eso pide a González que siga respetando la separación de poderes y que no le diga a un juez que se ha equivocado al aplicar el código penal.

PREOCUPACIÓN DE LOS ESPAÑOLES

De igual manera, al final de la entrevista y frente a los casos de corrupción que acechan a la antigua Convergència, ahora PDeCAT, el vicesecretario popular reconoce que hay una tentación importante hoy de “ponerse los pelos de punta, decir barbaridades del partido de Puigdemont y más después de la resolución judicial, con el España nos roba, que queda más que nunca en evidencia”. Asimismo, asegura que es posible una regeneración política lo más limpia posible entre todos, pero que no se debe elegir un caso concreto para hacer leña del árbol caído. “Cada día se puede poner el acento en un partido concreto y en un caso concreto. Yo soy partidario de destapar las irregularidades y trabajar juntos para que en la política haya personas que de verdad se crean que están al servicio público”, ha reconocido.