La Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo ha recibido durante los últimos meses un elevado número de solicitudes en las que se reivindicaba ‘el respeto por la democracia en Cataluña’, ‘que la UE acabe con la opresión a Cataluña por parte del Estado español’ o ‘que se suspendan los derechos de España mediante el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea’. En todos los casos, la citada comisión de la Eurocámara ha declarado inadmisibles estas peticiones procedentes de sectores secesionistas.

Entre los motivos para justificar estos rechazos de la Eurocámara, la Comisión PETI recuerda que, según el artículo 4(2) del Tratado de la Unión Europea, ‘la UE debe respetar las funciones esenciales de los Estados Miembros, como son la integridad territorial del Estado, el mantenimiento de la Ley y la salvaguarda de la seguridad nacional’. De esta forma insisten en que la UE no tiene competencias para aplicar las medidas que reclaman las personas peticionarias.

Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos, y vicepresidente del Grupo liberal Alde, ha señalado que ‘el rechazo del Parlamento Europeo es solo uno más de los numerosos que ya colecciona la causa independentista en su afán por buscar apoyos más allá de las fronteras que no consiguen levantar. En Europa no están Puigdemont ni Junqueras, ni se les espera, lo mismo que a sus ensoñaciones independentistas’.

Nart ha agregado que ‘en Bruselas ya nadie ‘compra’ el victimismo que recogen los independentistas en sus peticiones, porque no se sustenta en la realidad, y la Unión Europea tiene un proyecto claro, basado en las antípodas de lo que proclaman los separatistas. La UE es una realidad fundamentada en principios universales de derecho, que no admite ocurrencias tales como el disparate del ‘derecho a decidir’ no reconocido por la ONU ni por ninguna otra organización internacional’

El diputado de la formación liberal española ha concluido diciendo que ‘en todo este asunto del separatismo, hemos de aplicar la razón y el derecho, sin derecho no hay democracia. Me congratulo del buen criterio que PETI ha aplicado ante la lluvia de reclamaciones, y espero que sirva para disuadir de hacerlo a quien quiera seguir por esa línea infructuosa’.