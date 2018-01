Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos y vicepresidente del Grupo ALDE ha presentado hoy en la Comisión AFET (Asuntos Exteriores) su informe con recomendaciones para la Comisión Europea dirigidas a cortar las fuentes de financiación del terrorismo yihadista.

El texto propone la creación de una plataforma horizontal y un centro de datos que faciliten el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de los estados miembros y controlen de manera más estrecha la financiación de los terroristas yihadistas. “Se necesitan nuevas medidas para luchar contra el ‘terrorismo de franquicia’, consecuencia de la destrucción del Estado Islámico en Irak y Siria”, ha señalado Nart.

El eurodiputado liberal español ha querido recalcar que “el texto es sensible a la protección de derechos fundamentales como la privacidad y no incita a la islamofobia”. Durante su intervención en la Comisión, Nart ha alegado que “el terrorismo de ayer precisaba de la macrofinanciación, mediante transferencias opacas o paraísos fiscales, mientras que el presente precisa de microfinanciación. En consecuencia, la Unión Europea debe crear normas adecuadas ya que las existentes no responden a los retos actuales”.

Asimismo, ha hecho hincapié en “la importancia de realizar un control preventivo del uso de fondos recibidos como donaciones por los centros culturales o de culto. Con este fin, es preciso identificar el origen y el destino de los movimientos de dinero en la Unión Europea, especialmente en actividades sospechosas de financiar el yihadismo”. Al concluir su intervención, Nart ha destacado que “esta propuesta conlleva que el Parlamento Europeo, carente de iniciativa legislativa, exija a las instituciones europeas que regulen y propongan legislación en este ámbito”.

El texto será votado en Comisión el 21 de febrero e irá a un futuro pleno de la Eurocámara. Ha recibido 281 enmiendas y cuenta con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios. “Es muy significativo para nosotros que un tema de tanta relevancia, como la lucha contra el terrorismo, se haya encomendado a la representación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo”, ha concluido Javier Nart.