El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, valoró hoy positivamente la Conferencia de Presidentes celebrada ayer en el Senado y reconoció el trabajo realizado por los presidentes y presidentas socialistas, que han sido de nuevo “los prescriptores del interés general y de los grandes temas que preocupan a los ciudadanos” y “la garantía de la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en España, vivan en el territorio que vivan”.

“Ha sido la capacidad y la presión política de los presidentes socialistas lo que ha hecho que el Gobierno hayan entendido que es prioritaria la financiación autonómica, que es prioritaria la igualdad de oportunidades en todos los territorios y que es prioritario afrontar temas como el bono social, las políticas de empleo o la violencia de género”.

En una rueda de prensa en Sevilla, Jiménez calificó la Conferencia de Presidentes como un “un paso importante”, porque demuestra que “el PP ha entendido que estamos en una legislatura en la que no puede haber rodillo y desconsideración hacia los demás actores políticos”. “El PP no tiene la mayoría y va a tener que tomar las decisiones dialogando. Se acabó el rodillo, el ordeno y mando y no escuchar las aportaciones de los gobiernos autonómicos”, añadió

Jiménez destacó que “el Presidente del Gobierno, a instancias de los gobiernos socialistas, haya aceptado abrir un proceso de evaluación y de renovación del modelo de financiación autonómica, desde la premisa que los socialistas consideramos más justa, que es la igualdad de oportunidades, estableciendo un coste promedio de los servicios para todos y cada uno de los territorios y garantizando la suficiencia financiera de esas CCAA para garantizar esos servicios públicos esenciales”. Además, remarcó que la renovación de ese modelo se va a abordar “teniendo en cuenta la pluralidad política y para ello habrá un debate en las Cortes Generales”.

“Esto significa-dijo- un cambio importantísimo: de un gobierno del PP con mayoría absoluta que ha estado atacando sistemáticamente los servicios públicos, de manera unilateral y no ha escuchado la reivindicación de las CCAA de que se las tuviera en cuenta como administración fundamental en la prestación de esos servicios, a una nueva realidad y es que vamos a abordar un nuevo sistema de financiación autonómica que, además, se va a hacer con un planteamiento razonable”, a juicio del PSOE.

El portavoz del PSOE consideró también que ayer se produjeron “avances importantes” en otras cuestiones vinculadas a la violencia de género, a la despoblación, a la financiación de la dependencia, o a la transferencia de nuevas prestaciones a las CCAA.

En definitiva, Jiménez aseguró que, aunque el PSOE está “moderadamente satisfecho del resultado de la reunión de ayer”, también mantiene la “prevención”, y va a estar “vigilante” para que se cumpla lo acordado, porque el PP tiene “poca cultura de diálogo y puede tener la tentación de volver a olvidarse de que tiene que gobernar España con lealtad institucional a los gobiernos autonómicos y con respeto”.

Ausencias de Puigdemont y Urkullu

Respecto a las ausencias de Puigdemont y Urkullu, el responsable socialista afirmó que el PSOE entiende que tendría que haber habido presencia de todos los gobiernos autonómicos”. En el caso del Presidente de la Generalitat, aseguró que no acudir a una reunión en la que se iba a abordar el sistema de financiación es “un error”, “una dejación de responsabilidades y una renuncia a sus obligaciones intolerable”. “No se es un buen presidente de una CCAA ausentándose de aquellos espacios en los que se tiene que estar para defender los intereses generales de los ciudadanos de esa comunidad” y “hoy el Gobierno de Puigdemont es menos gobierno de Cataluña”.

Acuerdo cláusulas suelo

Preguntado por el acuerdo entre el PSOE y el Gobierno sobre las cláusulas suelo, Jiménez subrayó que los socialistas han conseguido que el Ejecutivo dé “un giro de 180 grados en la posición que tenía con respecto a la aplicación de la sentencia sobre la cláusula suelo”. En este sentido, explicó que el Gobierno pretendía que el procedimiento para que se indemnizara a los usuarios de banca se dejara a la libre decisión de las entidades financieras, que no fuera gratuito, que pudiera haber quitas y no valoraba todo el coste que hubiera tenido para los usuarios.

El portavoz de la Gestora afirmó que, a la espera de estudiar el texto que presente el Gobierno, si el Gobierno recoge en el Real Decreto que lleve a las Cortes todas las peticiones del PSOE, es decir, que sea un procedimiento extrajudicial, gratuito, de obligado cumplimiento para las entidades financieras, que no se produzcan quitas para los usuarios y que se valore el impacto que ha tenido en términos económicos la aplicación de esas cláusulas para las familias, los socialistas “permitirán la convalidación de ese decreto” y “será una victoria política del PSOE y una inmensa victoria ciudadana de cientos de miles de familias que han estado castigadas injustamente por la aplicación de estas cláusulas por parte de las entidades financieras”.