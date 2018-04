El pasado fin de semana, los jóvenes socialistas europeos (YES), celebraron en Sofía la reunión del Buró Político, un encuentro que coincidió en el tiempo con el ataque militar del sábado 14 de abril por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido a Siria. De este modo, tanto la YES como la IUSY (International Union of Socialists Young) abordaron conjuntamente la situación.

Los Jóvenes Socialistas Europeos y la Unión Internacional de Juventudes Socialistas aprobaron una resolución en la que condenaron “enérgicamente” el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio la semana pasada y “lloraron a las víctimas de tan horrendos ataques”.

En este sentido se expresó también Omar Anguita, Secretario General de Juventudes Socialistas de España y Vicepresidente de la IUSY, quien afirmó que “la situación de opresión del pueblo sirio por parte de su gobierno ha durado demasiado tiempo y ha llevado a una de las mayores crisis humanitarias del siglo XXI”. Se sumó a las peticiones de la YES y IUSY, que piden ayuda humanitaria internacional urgente para los civiles sirios y una investigación independiente de la ONU sobre el uso de armas químicas en el área.

Tanto la YES como la IUSY se mostraron “profundamente preocupados por la posible escalada de la situación en Siria” y lamentaron “la falta de alternativas a una intervención violenta, dado que privilegian siempre las intervenciones con respecto al derecho internacional y dentro del Marco de las Naciones Unidas”. Es por ello que condenan “la falta de respeto del derecho internacional y el desprecio por el procedimiento democrático interno en la toma de decisiones de la intervención”.

Sin embargo, los jóvenes socialistas reconocen que “la escalada de la situación se ve agravada por el sistema estructural del proceso de toma de decisiones de la ONU, que permitió a Rusia vetar una intervención legal”, por lo que piden “una reforma estructural de la misma, que permita una resolución más eficiente de los conflictos internacionales y una mejor protección de los civiles”.

La YES y IUSY piden al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que recupere la influencia sobre la situación y se organice para liberar la tensión acumulada en la zona y para iniciar una resolución pacífica del conflicto.

Además, en palabras de Adriana Maldonado, Secretaria de Política Internacional de JSE, desde la YES y la IUSY llamaron a un alto el fuego inmediato en la región por parte de todas las partes involucradas, así como a los respectivos gobiernos a respetar la prohibición de vender armas en la región. Por último, “condenan” a todos los actores internacionales que participan en el uso de la violencia contra el pueblo sirio.