La portavoz adjunta del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha acusado esta mañana al Gobierno de no proteger “a los más vulnerables” al incumplir el compromiso legal de incrementar las pensiones de las viudas con menores ingresos.

Para la número dos del PSOE, que ha preguntado esta mañana a la ministra de Trabajo en la sesión de control del Congreso por esta cuestión, España se encuentra ante “un Gobierno vacío, paralizado, que no protege a los más vulnerables”. “Se lo he dicho en muchas ocasiones: España somos los españoles, y se defiende España defendiendo sobre todo a las personas más vulnerables, cosa que ustedes no hacen”, ha espetado Lastra a Fátima Báñez.

En su pregunta a la titular de Empleo y Seguridad Social, la vicesecretaria general le ha recordado “la Ley socialista 27/2011 obligaba al Gobierno a incrementar las pensiones de viudedad de los mayores de 65 años, sin derecho a otra pensión ni otros ingresos, hasta alcanzar un 60% de la base reguladora de la pensión”. La dirigente socialista ha denunciado que “desde que Rajoy llegó al Gobierno ha hecho todo lo posible por incumplir esta obligación. En su primer decreto-ley, usted lo sabe muy bien porque ya estaba allí, en su primer Consejo de Ministros, el 30 de diciembre de 2011, aplazaron este incremento”, le ha dicho a Báñez, para agregar: “Desde entonces, lo han ido aplazando todos los años, una y otra vez. Ahora, pretenden subir en 2018 un solo punto, desde el 52 al 53%, y anuncian que luego, de golpe, en 2019, subirá los 7 puntos que faltan hasta alcanzar el 60%”.

En opinión de Lastra, el Ejecutivo conservador no cumple la norma “porque era una ley socialista. Porque no creen en ello. Porque la hizo un gobierno socialista. Y la hizo, además, como deben hacerse estas cosas: con un gran Acuerdo Social con los agentes sociales, para proteger a los más desfavorecidos”. En su intervención, Lastra ha hecho referencia a la situación de necesidad que atraviesan las pensionistas de este país, “porque son mayoritariamente mujeres; por cierto, no sé qué les pasa a ustedes con la igualdad, será que es un tema profundamente ideológico también”, ha apostillado. Ha enumerado que en España hay 2,3 millones de pensionistas de viudedad, con una edad media de 73 años y una pensión media de 630 euros al mes, y que una de cada de tres pensionistas de viudedad necesita un complemento de mínimos.

Por todo ello, “es difícil imaginar un colectivo que necesite más de la ayuda del Gobierno, de la protección del Gobierno de su país, cuando además la mayoría de las pensiones están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, están en el umbral de la pobreza”.

“A estas pensionistas, no solo no les han subido lo que era suyo, sino que les han sometido a nuevos sacrificios, como por ejemplo el copago farmacéutico. Es decir, las han empobrecido aún más. Esto es lo que ha hecho su Gobierno; esto es lo que ha hecho usted”, ha añadido la vicesecretaria general, que ha lamentado que a estas pensionistas les estén privando “de la subida que les correspondía por ley desde el 1 de enero de 2012. Hace seis años: seis años en deuda con ellas”.