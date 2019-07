La vicesecretaria general y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha asegurado hoy que “ningún votante de izquierda entendería que se bloquee de nuevo la posibilidad de que España tenga el gobierno que ha votado”. “Los ciudadanos han sido muy claros y han expresado su voluntad en las urnas de que haya un gobierno socialista y no entenderían un nuevo bloqueo a un gobierno de izquierdas, aún menos cuando no hay alternativas viable”.

Por ello, Lastra ha pedido a Pablo Iglesias que “si de verdad quieren que España tenga gobierno de izquierdas, trabajen para hacerlo realidad con lealtad, sinceridad, responsabilidad y confianza” y ha subrayado que los socialistas van a “seguir buscando el acuerdo de un gobierno de cooperación, un acuerdo de gobernabilidad para toda la legislatura que tenga en cuenta cual es la realidad de esa cámara”.

En rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno en funciones y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Lastra aseguró que Podemos no ha contestado a ninguna de las propuestas que el PSOE le ha hecho en las dos últimas semanas: ni a la propuesta de un acuerdo de programa, ni a la de un acuerdo institucional en el que Unidas Podemos se convierte en socio preferente de un gobierno de izquierdas, ni a la creación de una Comisión de Seguimiento de esos acuerdos, ni a que UP proponga nombres de personas de reconocido prestigio. “No hemos recibido respuestas”, apuntó.

La portavoz socialista denunció que Pablo Iglesias “se niega a constituir los equipos de negociación” y “antepone los nombres para formar un gobierno a los contenidos y a las políticas a desarrollar”

Asimismo, Lastra aseguró que para formar un gobierno es necesario que esta negociación se apoye en tres patas: lealtad, sinceridad y confianza, y la mejor forma de establecer esta relación de confianza no es “descalificar a tu interlocutor ni poner en boca del presidente propuestas que no han existido o acuerdos que no se han producido”, como ha hecho Podemos estas últimas semanas. En este sentido, recordó que los dirigentes de Podemos han dicho que no se fían del presidente del Gobierno, que el presidente les había hecho una propuesta de ministerios- algo que no es cierto-, que la primera opción del PSOE para acordar era Ciudadanos, y ahora que el PSOE ha decidido ir a una nuevas elecciones. “Nos preguntamos si esa es la actitud para ir a una negociación si se quiere que llegue a buen puerto”, señaló.

“Si tu interlocutor se dedica a descalificar, a lo mejor es que no tiene tanto ánimo de pacto, aunque no quiero pensar que ese sea el caso y que Iglesias busque impedir por segunda vez que España tenga un Gobierno de izquierdas que los ciudadanos han apoyado abrumadoramente”, dijo.

En este sentido, la vicesecretaria general señaló que “si hubiera voluntad podríamos entendernos”, ya que “en los últimos 12 meses la izquierda ha sabido entenderse”, y por ello reiteró que el PSOE “no cejará” y mantiene “la mano tendida para conseguir un acuerdo que permita la investidura este mes de julio, porque no habrá más oportunidades.