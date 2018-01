La vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha defendido esta mañana la propuesta del PSOE para las pensiones, recordando que los socialistas han sido “los únicos” en poner encima de la mesa “soluciones” para garantizar el futuro del sistema público y ha apelado a la solidaridad de la banca española mediante los dos impuestos que esta semana ha dado a conocer el secretario general, Pedro Sánchez.

En una entrevista en el programa Las Mañanas, de RNE, la dirigente socialista se ha hecho eco de la preocupación existente en la sociedad sobre el porvenir de este sistema, una inquietud presente tanto entre los pensionistas como entre las nuevas generaciones. “Es una realidad que el Gobierno del PP ha puesto en riesgo las pensiones, y que nosotros llevamos muchos años denunciando esta situación”, ha afirmado. Lastra ha recordado que en el programa de las elecciones generales de 2015 ya se incluía un impuesto a las transacciones financieras, y que también en las propuestas electorales de Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011 se preveía un impuesto a la banca para el sostenimiento del sistema público de pensiones.

Por ello, la número dos socialista ha rechazado las críticas que ha recibido la propuesta del PSOE, puesto que “no es algo que nos saquemos de la chistera” y ha dicho no entender “cómo a alguien le puede parecer mal esta propuesta, porque lo que nos debería preocupar a todos es salvar nuestro sistema público de pensiones, porque es la garantía de acabar con las desigualdades en este país” y una base del Estado del Bienestar.

La vicesecretaria general ha explicado los dos impuestos que propone el PSOE a la banca para hacer sostenible el sistema, incluidos en un paquete más amplio de medidas. Lastra ha destacado que España destinó 77.000 millones de euros al rescate del sector, de los cuales no se recuperarán alrededor de 44.000. Dada esta situación, ha apostillado, “deberían ser los propios bancos los que dijeran, el pueblo español ha sido solidario con la banca española cuando lo estaba pasando mal” y ahora tocaría que fuera “la propia banca la que ahora tendría que decir “nosotros somos solidarios con el pueblo español” y contribuir al mantenimiento del sistema de pensiones con la tasa de 860 millones al año que plantean los socialistas.

La vicesecretaria general ha señalado que, aunque la propuesta de los dos impuestos ha sido la que ha tenido más eco en los medios, la medida más importante que plantea el PSOE en este terreno es el incremento de los salarios de los trabajadores. “Se tiene que acabar lo de trabajar por 700 euros al mes”, ha proclamado, en un momento en el que España está creciendo al 3%. De ahí que el PSOE plantee, asimismo, un pacto de rentas que permita subir las cotizaciones.

COMISIÓN TERRITORIAL

La número dos del PSOE ha desmentido que los socialistas hayan abandonado su planteamiento de una España plurinacional en la Comisión Territorial del Congreso, puesto que todavía no ha llegado el momento de concretar propuestas y esta semana los trabajos se han limitado a escuchar a los padres de la Constitución, que comparecieron el miércoles a instancias del PSOE. No obstante, ha insistido en que “nuestra propuesta la conoce todo el mundo: es mejorar nuestro estado de las autonomías, modernizarlo, avanzar hacia un estado federal donde se reconozca la plurinacionalidad de nuestro país”, un asunto al que aludió el propio Miquel Roca en su declaración, ha recordado. Lastra ha añadido que tanto Roca, como Herrero de Miñón y Pérez Llorca “dijeron más o menos lo mismo: ¿se puede reformar la Constitución? Por supuesto. ¿Qué es necesario? Que haya consenso, que haya un clima de entendimiento entre las fuerzas políticas”.

En relación a la situación en Cataluña y a las pretensiones de Carles Pugidemont, Adriana Lastra ha rechazado la investidura telemática a la que aspira el anterior president catalán: “El candidato a la Presidencia no puede ser una persona que esté fuera de Cataluña; el presidente de Cataluña no lo puede ser por Skype”. Ha indicado que los socialistas catalanes han solicitado un informe vinculante a los letrados de la Cámara, “para dejarnos de elucubraciones; y para que la próxima mesa, que parece que va a ser independentista, no tenga tentaciones de vulnerar los derechos del resto de diputados y diputadas como hicieron el 6 y el 7 de septiembre y cumpla con el Reglamento de la Cámara también”. A juicio de Lastra, las últimas dimisiones y pasos a un lado en el bloque independentista reflejan que “el independentismo empieza a hacer agua, porque empiezan a darse cuenta de que por la vía unilateral no van a ningún sitio”.