La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha explicado hoy que el PP está centrado en hablar de nuestro país y no de sus propias siglas “ni de las sillas que vamos a ocupar”. “Mientras algunos están ahora con líos internos y luchan por sus unidades, el PP está al servicio de España y de los españoles”, ha subrayado.

En este sentido, Levy ha incidido el que el PP es el único partido que está centrado en trabajar y llevar a cabo las medidas que necesita nuestro país, en lugar de perder el tiempo y emplear esfuerzos en buscar reorganizaciones internas, que dista mucho de lo que demanda la sociedad. “El PP acompaña al proyecto político que necesita España en estos momentos. Los españoles deben confiar en el que el 18 Congreso Nacional del PP va a servir que haya un proyecto político que represente a la mayoría de la sociedad, que es la que nos ha dado su confianza”, ha afirmado.

EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y CULTURA

Asimismo, la dirigente popular ha agradecido a todos los militantes del PP sus más de 4.000 enmiendas presentadas de cara al Congreso de febrero, una demostración de que el partido “está centrado en un proyecto político para los españoles”. De esta forma, ha apuntado que en la Ponencia sobre Educación, Innovación y Cultura, de la que ella es responsable, se debatirá sobre la puesta el valor de la Educación como eje de futuro; sobre el fomento de la innovación, con especial atención a los emprendedores; y el apoyo a la cultura, tan relevante en España.

“Es indispensable que todos los afiliados del PP demostremos que tenemos el mejor proyecto político para acompañar el futuro de nuestro país”, ha destacado.

DIÁLOGO FRENTE AL MONÓLOGO DE PUIGDEMONT

Durante su intervención en la presentación de la Ponencia de Educación Innovación y Cultura en Santander, Andrea Levy ha recordado que esta semana tuvo lugar la reunión de la Conferencia de Presidentes, donde se echó en falta la presencia del presidente catalán, Carles Puigdemont, que no ha demostrado tener “la responsabilidad de los políticos”.

Sobre este asunto, Levy ha criticado que Puigdemont “no se haya sentido llamado a participar de ese debate” pese a “los temas tan importantes que ahí se trataban, como la educación, el sistema de pensiones, la financiación autonómica o los servicios públicos”. Por ello, ha lamentado que el presidente catalán pretenda “permanecer en un monólogo con ellos mismos y con los radicales de la CUP, en lugar de entablar un dialogo con el futuro de España y afrontar los retos que tenemos por delante”.

“Ha sido una oportunidad perdida para todos los catalanes. Eso demuestra la falta de sentido de la responsabilidad y de sentido político, tan necesaria para ejercer responsabilidades públicas. Es un error político encerrarse en uno mismo. Lo que Cataluña necesita no es que uno se encierre a mirarse a sí mismo, sino que se abra a los restos compartidos que tenemos para nuestro futuro”, ha explicado.

No obstante, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, porque “el Gobierno de España no va a dejar a los catalanes al margen, como ha hecho Puigdemont, sino que los representará. Diálogo y no un monólogo con uno mismo”, ha zanjado.