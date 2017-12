El coordinador general del Partido Popular , Fernando Martínez-Maillo, ha reconocido que su formación tiene encima de la mesa diferentes reformas ya que, en su opinión, “un país no evoluciona si no se mejora y se actualiza permanentemente”.

Durante una entrevista en Las Mañanas de RNE, Martínez-Maillo recuerda que “durante estos seis años del PP ha habido reformas económicas” que han llevado a España “a recuperar parte del empleo destruido” y han provocado que durante estos últimos cuatro años, haya habido “un crecimiento económico positivo”.

Asimismo, el dirigente popular ha asegurado que “el PP no tiene miedo a una reforma de la Constitución” de forma prudente. “Cualquier reforma de la Constitución hay que hacerla con mucho cuidado y con un consenso importante, nos equivocaríamos si no lo hiciéramos así”, ha asegurado.

LLAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

Preguntado por la posición de su partido respecto a la financiación autonómica, ha realizado un llamamiento al PSOE “para que se ponga a trabajar” y les ha reprochado su actitud al respecto al indicar que “no vale manifestarse en Valencia para pedir la reforma” para luego “no ponerse a trabajar con el PP” en este aspecto.

Un tema del que también se ha hablado a lo largo de la entrevista es la aprobación de los presupuestos de 2018. El dirigente popular ha realizado un llamamiento “a la responsabilidad” de las formaciones políticas para intentar lograr un acuerdo ya que, asegura, “España no puede estar sin presupuestos”. “Creo que no tendría sentido que después de aprobar los de 2017 no se aprobaran los de 2018. Vamos a intentar que ese compromiso se mantenga”, ha concluido.

CIUDADANOS, A DONDE VAYA EL VIENTO

Durante su entrevista, también ha querido hacer hincapié a los cambios de postura de Ciudadanos. Considera que la formación naranja “está muy acostumbrada a ir por donde vaya el viento” mientras que el PP está “donde va el interés general”. “Ciudadanos empezó diciendo no al 155 y cuando vio que la opinión pública mayoritariamente iba al 155 cambiaron la dirección de su mensaje y fueron conforme al viento”, ha asegurado.

También se ha mostrado crítico con esta formación al indicar que tengan “cierta alergia a gobernar” y no aprovechen la “oportunidad” de intentar formar Gobierno en Cataluña tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre”.

Respecto a que algunos quieran extrapolar los resultados de las elecciones autonómicas catalanas a un ámbito nacional, Martínez-Maillo les recuerda que “en las últimas elecciones generales el PP ganó en las cuatro provincias a Cs”. “Ni el Gobierno de España ni Rajoy se estaban examinando en estas elecciones” porque ya lo hicieron “en el año 2016”, ha añadido.