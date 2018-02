Explica que las propuestas del PP “son temas que forman parte de la preocupación diaria de los ciudadanos. No somos una veleta”

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha afirmado que el PP está acertando con las propuestas que salen de las convenciones que está realizando para actualizar sus propuestas y conectar con los españoles, como el MIR Educativo o el reforzamiento de la prisión permanente revisable. “Son temas que afectan a los ciudadanos, que forman parte de la preocupación diaria del conjunto de los españoles. El PP no ha cambiado de postura. Tomamos una decisión y la defendemos. No somos una veleta que cambia de postura en función de por donde vaya la opinión pública”, ha explicado en referencia a los cambios continuos de opinión de Ciudadanos.

En la rueda de prensa posterior a la celebración del Comité de Dirección presidido por Mariano Rajoy, Martínez-Maíllo ha destacado que “el PP es capaz de pactar y mejorar sus propuestas, porque todo es mejorable”, pero “no cambiamos constantemente de opinión. Somos previsibles y los ciudadanos saben que no cambiamos por capricho o interés partidista”. El responsable popular ha destacado que Ciudadanos se mueve siempre por “interés electoral y partidista”, y lo ha calificado como el “campeón de la abstención”, que no se moja en determinados asuntos o “en cuanto hay algún problema se quita de en medio” para no verse afectado.

En referencia a los datos de la encuesta del CIS, el dirigente del PP ha evitado profundizar en los datos recién publicados, pero ha valorado que el CIS confirma que “el PP volvería a ganar las elecciones”. “Somos el partido preferido de los españoles. Aunque como todas las encuestas hay que valorarlas en su justa medida”, ha añadido, aunque esto no significa que no “queramos mejorar” los datos que se extraen del sondeo. “El PP no vive de las encuestas. Son un elemento más. Lo importante es el voto de los ciudadanos en las elecciones”, ha añadido.

PRÓFUGO O ANTE LA JUSTICIA

El coordinador general del PP, con respecto al asunto catalán, ha destacado que si Puigdemont no es president de la Generalitat es por la acción del Gobierno del Partido Popular. “Que presenten a un candidato que respete las leyes y no tenga causas pendientes”, ha enfatizado. En opinión de Martínez-Maíllo, Puigdemont está cada vez “más acorralado” y no le quedará más remedio que seguir prófugo o presentarse ante la Justicia.

“Lo único válido es un presidente investido en el Parlament. No vale otra cosa. Aquí no hay investiduras simbólicas o investiduras en el aire o en la distancia. Lo demás no conduce a ninguna parte”, ha añadido. Por último, ha recordado que hasta que no haya un Gobierno legalmente elegido en Cataluña seguirá en vigor el artículo 155.

Asimismo, Fernando Martínez-Maíllo ha pedido al partido ganador de las elecciones, Ciudadanos, y a su candidata, Inés Arrimadas, que presente una alternativa. “No estaría mal que Arrimadas dejara de ser la estatua de sal y empezara a tomar algún tipo de iniciativa”, ha subrayado. “Una parte de la sociedad ve inconcebible que no hayan tomado ninguna iniciativa. Pueden hablar con Podemos para cambiar la Ley electoral, pero no para el Gobierno de Cataluña. Tienen el reto de transformar el voto útil en una victoria útil, no lo que parece cada vez más, un voto útil transformado en una victoria inútil”, ha añadido.

En otro orden de cosas, el coordinador general ha pedido “responsabilidad” a los partidos que les apoyaron en 2017 para que se sienten a negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, porque son buenos para España. “Se lo hemos pedido muchas veces, nuestra mano está tendida. Les pedimos que abandonen una actitud que parece obstruccionista. Aprobar las cuentas para 2018 es bueno para los españoles”, ha añadido.

