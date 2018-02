El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha considerado hoy que la imagen de la “sintonía” entre Ciudadanos y Podemos en torno a una hipotética reforma electoral resulta “curiosa y sospechosa”, al tiempo que se ha preguntado “qué hay detrás entre tanta sintonía de dos partidos antagónicos”.

Así, ha destacado que parece que la única finalidad de esta propuesta es el interés político para buscar votos, pero recuerda que “en las reformas electorales tiene que haber consenso y tendrán que hacerse para dar estabilidad, no para lo contrario”.

“Lo que no se puede permitir es hacer una reforma electoral para disminuir la representatividad y capacidad de influencia de la España que habitualmente no tiene voz en los medios de comunicación; la España interior, como Aragón, las dos Castillas, Asturias, etc. que tienen tantos derechos como los que viven en las grandes ciudades”, ha destacado.

“En España hay una cosa que se llama cohesión territorial y ha funcionado.

Estos 40 años no han sido especialmente inestables. Lo que proponen generaría bastante conflicto territorial”, ha insistido.

Por el contrario, Maíllo ha recordado que la propuesta del PP en este sentido es que una vez que se hayan celebrado unas elecciones “se apoye a la lista más votada”, algo que, ha recordado, “está en el acuerdo con Ciudadanos”. Esto significa que los electores “puedan elegir claramente quién es el próximo presidente de una Comunidad Autónoma y no se decida en una mesa de bar”.

Es resumen, la reforma electoral que el PP plantea sería “para que sea la lista más votada quien gobierne”.

CIUDADANOS: ACTITUD INJUSTA Y DESLEAL

Preguntado por la relación entre el Partido Popular y Ciudadanos, el coordinador general ha apuntado que “no tenemos ningún interés en romper con Ciudadanos absolutamente nada”, porque el interés del PP es el de pactar y cumplir el acuerdo de investidura. “Aún queda legislatura y nos gustaría que Cs aprobara los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Vemos con extrañeza las críticas que hace al Gobierno y, a veces, parece que, más que socio de Gobierno, es líder de la oposición”, ha criticado.

En este sentido, ha recodado que si Ciudadanos no gobierna en España es simplemente “porque no ha querido asumir esa responsabilidad”, seguramente por una razón de tacticismo político. Pero ahora, es el momento de sentarse a hablar y acordar los Presupuestos, porque “tenemos la mano tendida a negociar”, aunque ellos se hayan creído las encuestas y estén forzando innecesariamente. “Nosotros vamos a trabajar para que haya Presupuestos, porque si hay un partido que ha demostrado que mira más por el interés de España es el PP”, ha incidido.

“Vamos a continuar tendiendo la mano para el acuerdo en temas como los Presupuestos, pero le pediría a Rivera que no tenga tanta prisa. A veces mira mucho las encuestas. No es el momento de elecciones. Que no tenga tanta prisa por votar y mire más el interés general, como hace el PP”, ha destacado.

Por este motivo, Maíllo ha considerado que esta actitud “injusta y desleal” del partido de Rivera deja entrever que “a veces prima más el interés partidista” que el de todos los españoles.

LA PRIORIDAD DEL GOBIERNO ES GARANTIZAR LAS PENSIONES

Maíllo se ha referido también a la “muy positiva” la medida anunciada por el presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, por la que, a través de un real decreto, las personas que ahorran en planes y fondos de pensiones puedan recuperar todo o parte de lo que han ahorrado a partir de los 10 años de la aportación y, además, se rebajarán sustancialmente las comisiones que se pagan a las entidades gestoras de los fondos. “Permite rescatar parte del ahorro y ha sido muy bien recibido por el conjunto de los ciudadanos”. De esta manera, ha recordado que esta medida no supone “plantear que se hagan planes de pensiones” privados.

“Queremos que se garanticen las pensiones públicas”, que es la prioridad del Gobierno, mientras que este real decreto supone un incentivo al ahorro con el fin de complementarlas, porque lo importante es que “las pensiones públicas estén garantizadas; y sobre eso se está trabajando en el marco del Pacto de Toledo”.

CATALUÑA TENDRÁ UN SOLO PRESIDENTE

Sobre estas críticas de Cs a la actuación del Ejecutivo en Cataluña, Maíllo ha dejado claro que lo responsable es apoyar al Gobierno, porque “no se le puede apoyar con la boca pequeña por un lado y buscar después por donde atacarlo. Cuando se hace eso, se está favoreciendo al independentismo. Nosotros intentamos que se cumpla la Ley. A veces, Rivera dedica más tiempo a atacar al Gobierno que a desenmascarar al independentismo”.

Respecto a las últimas ocurrencias de los independentistas, proponiendo que haya una especie de gobierno adicional de la Generalitat en Bélgica, Maíllo ha aseverado que la única posibilidad que existe en Cataluña es “nombrar a un presidente por la vía ordinaria, es decir, que lo elija el Parlament”, porque lo contrario son simplemente “fuegos de artificio”. “Lo que realmente vale es nombrar un presidente de acuerdo al Estatuto de Autonomía, que respete la legalidad y no este prófugo de la justicia”, ha afirmado.

“No puede haber dos presidentes. Los parlamentarios en el Parlament elegirán un presidente. Lo demás no se sabe lo que es. El único que tiene competencias en la Generalitat futura es el presidente elegido en el Parlamento”, ha recordado.

Ante esta situación, ha lamentado que los independentistas estén buscando que no se produzca una votación y empiecen a correr los plazos, “no se sabe bien por qué”, al tiempo que ha mostrado su extrañeza ante la negativa de Ciudadanos e Inés Arrimadas a dar un paso al frente para demostrar que existe una alternativa, porque “desde que ganó las elecciones mucho voto útil pero no ha servido para nada”.