El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado hoy que “no se puede reformar este país sin la colaboración de otras formaciones políticas”.

En este sentido, el dirigente popular ha confiado en que “nadie se ponga de perfil” y ha afirmado que “es muy fácil echar la culpa al Gobierno de todo, pero con 137 escaños hay muchas cosas que no se pueden hacer”.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha enumerado algunas de las cuestiones en las que será necesaria una negociación con otros partidos, como es el caso de la financiación autonómica. Así, ha explicado que hay gobiernos autonómicos socialistas, por lo que el PSOE “debe negociar con el Gobierno una financiación autonómica que garantice los servicios públicos a los ciudadanos”.

Otra cuestión que ha citado Martínez-Maíllo ha sido la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y ha emplazado a los Grupos Parlamentarios que aprobaron los PGE de 2017 a negociar y aprobar los del presente año puesto que en los anteriores había “muchas partidas plurianuales”.

Asimismo, Fernando Martínez-Maíllo ha insistido que la formación de un gobierno en Cataluña no debe condicionar la aprobación de los Presupuestos porque “es algo ajeno al Gobierno, depende de Cataluña” y de lo que suceda en su Parlamento autonómico.

“Espero que eso no forme parte de ningún tipo de obstáculo para la aprobación de unos Presupuestos que serían buenos para el conjunto de España y también para Cataluña. El Gobierno lo que ha hecho fundamentalmente es defender la legalidad, la Constitución, la unidad y la igualdad de todos los españoles. La aplicación del artículo 155 se ha hecho cuando no quedaba más remedio y era necesario para garantizar la normalidad y la legalidad en Cataluña”, ha añadido.

FALTA DE INICIATIVA DE CIUDADANOS

Respecto a la situación en Cataluña después del 21 de diciembre, Fernando Martínez-Maíllo ha lamentado la falta de iniciativa de Ciudadanos y ha calificado como “frustrante” su actitud tras la celebración de las elecciones porque, para el PP, “había partido”. Para el coordinador general, “dar todo el protagonismo a los independentistas es un error”.

Tras valorar la victoria de Ciudadanos como “una victoria del constitucionalismo”, el dirigente popular ha pedido al partido de Albert Rivera que “recupere la iniciativa” y le ha recordado que, aunque ellos digan que no dan los número”, hay ocho personas “que están en la cárcel o fugados de la Justicia en Bruselas”. “Una repetición de las elecciones no sería ninguna solución y, por nuestra parte, al menos en el apoyo al constitucionalismo, no va a quedar”, ha añadido.

RESPONSABILIDAD DE LA CONCESIONARIA DE LA AUTOPISTA

Por último, Fernando Martínez-Maíllo ha pedido disculpas a los ciudadanos que se vieron atrapados en la AP-6 en la noche del pasado 6 de enero porque fue una situación “no deseable” y “difícilmente entendible”. Además, ha apostado por pedir explicaciones a la empresa concesionaria de la autopista como ha hecho ya el Ministerio de Fomento.

Tras defender la rápida actuación de Gobierno cuando tuvo conocimiento del colapso y la de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias, el coordinador general ha diferenciado entre las autopistas, cuya gestión corresponde a las empresas concesionarias, y las autovías, dependientes del Estado.

“La gran diferencia es que un ciudadano cuando entra en una autopista está firmando un contrato con una empresa concesionaria, que es la que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el normal funcionamiento y tránsito por esa vía. Dónde no ha habido problemas es en las autovías dependientes del Estado y sí en una autopista dependiente de una empresa privada. Eso no significa que el Gobierno no tenga que tomar medidas, abrir expediente y valorar qué es lo que falló porque evidentemente falló algo”, ha finalizado.