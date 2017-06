La portavoz socialista, Margarita Robles, ha asegurado hoy, en declaraciones en el Congreso, que la Comisión Ejecutiva del PSOE decidirá el próximo lunes la posición respecto al Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA).

“De momento no se ha tomado una decisión. Es un tema muy controvertido; ya hubo debate en su momento dentro del Parlamento Europeo, e incluso los propios socialistas canadienses votaron en contra. Hay aspectos jurídicos, como por ejemplo, los tribunales arbitrales que se establecen en ese tratado, que me generan algunas dudas”, ha señalado Margarita Robles, que no entiende “por qué el Consejo General del Poder Judicial no ha emitido informe en esta materia”.

“En los aspectos jurídicos, es un tratado que me genera muchas dudas. Son cuestiones de forma y de fondo sobre las que habrá que tomar una decisión. Será la Ejecutiva del PSOE que se reunirá el lunes quien, después de valorar muchos aspectos muy complicados y difíciles, tome la decisión final”, reiteró.

Ante las críticas del PP, Margarita Robles ha señalado que “el PP debería preocuparse de los problemas que tiene España, la situación de los jóvenes, las muejres, los dependientes, los parados, los pensionistas…, haría mucho mejor en preocuparse de gobernar, en dar respuesta a lo que está pasando en Cataluña, que es especialmente grave, y no ocuparse de otros partidos”. “No me parece razonable que se hable del PSOE cuando la situación del PP en relación a los problemas que tiene España es de ponerse de perfil”, ha concluido.