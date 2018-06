El nombre de Cospedal eleva a seis los candidatos a la Presidencia del partido, al sumarse a los del exministro García Margallo, el valenciano José Luis Bayo, el vicesecretario del partido Pablo Casado, el diputado por Ávila José Ramón García Hernández y la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que tiene previsto anunciar su candidatura este mismo martes.

María Dolores de Cospedal ha subrayado que el PP “representa como ningún otro la pasión por la libertad”. “Estoy preparada. Me siento preparada. Me presento para dar la batalla con todas mis energías en un momento en el que nuestra formación es esencial para el futuro de España. La suerte de ambas están unidas por un brazo que no se va a quebrar”, ha dicho.

RECUPERAR EL CENTRO DERECHA Y “GANAR, GANAR Y GANAR”

Según sus palabras, se presenta para “reivindicar” el liderazgo del PP y para recuperar el centro-derecha. “Me presento para ganar, para ganar y para ganar”.

Abundando en esta idea, quiere ganar “las elecciones generales, las europeas, y volver a reunir a todos aquellos que en su día estuvieron en torno al PP”.

“Sé muy bien lo que tengo que hacer y os pido vuestro apoyo. Me presento porque voy a situar el orgullo de nuestra ideología en el frontispicio del proyecto político”, ha desgranado Cospedal.

La ya candidata a suceder a Mariano Rajoy ha querido aclarar “de forma rotunda” que “una decisión así no se toma a la contra”. Por ello, ahora ofrece “un programa que tendrá en cuenta todas las singularidades” de cada uno de los territorios, “centrados siempre en España”, y por eso ha pedido el apoyo de todos.

“Creo con orgullo y sin complejos en la seña de identidad de nuestro partido, que es y seguirá siendo el primer partido político de Europa”, ha señalado.

Cospedal preside la Junta Directiva Regional del PP de Castilla-La Mancha. 19-6-18

ÚLTIMA HORA



María Dolores de Cospedal presenta su candidatura para presidir el PP https://t.co/yxDAHs5ftl pic.twitter.com/OKT8LfTUYW — 24h (@24h_tve) 19 de junio de 2018

DECISIÓN “CONSULTADA” CON COMPAÑEROS Y AMIGOS

Esta decisión ha sido consultada con “compañeros y amigos”, además de que con su familia y seres queridos. “Adopto esta decisión no sin antes meditar sobre todo lo que me ha conducido hasta aquí. Conozco en profundidad el Estado. Soy abogada del Estado. Fui consejera laboral en la embajada de Washington”, ha dicho Cospedal, que ha hecho un análisis de toda su trayectoria política y ha exhibido sus cargos.

Ha puesto de relieve el “orgullo” que le ha producido su cargo al frente de la Secretaría General del partido, además de resaltar el “honor” de haber sido la primera mujer en haber ostentado este cargo.

“Conozco en todos los rincones de España a cientos, miles de mujeres que día tras día se levantan con una noble aspiración, como es trabajar por sus compatriotas”, ha añadido.

Ha defendido además que conoce “muy bien” el partido, y luego de reconocer que se ha equivocado “en muchas ocasiones”, el sentido de la responsabilidad y del deber la ha llevado a comportarse como, a su juicio, se esperaba de ella.

Cospedal ha puesto el acento en que ha luchado por hacer respetar las siglas del PP, agregando que ha vivido tiempos “felices, y duros”, enfrentándose a “individuos” —en referencia velada a Luis Bárcenas— “que ensuciaron con sus delitos a las siglas del partido y que hoy están donde tienen que estar”.

“He dado la cara y siempre la daré. Y me la han partido varias veces. Y lo volverán a hacer. Y me volveré a levantar gracias al cariño y al apoyo de cientos de compañeros como vosotros”, ha subrayado, añadiendo que dará la cara por todo lo que cree. “Por encima de cualquier cálculo sobre el perjuicio a mi imagen, por encima de cualquier instinto de autoprotección, siempre ha estado mi partido”.

PRIMERA MUJER PRESIDENTA DE C-LM Y MINISTRA DE DEFENSA

No ha dejado de lado que fue la primera mujer que presidió Castilla-La Mancha, una región “diezmada” por la gestión del PSOE cuando ella llegó al poder y en la que, pese a que perdió el Gobierno, ganó las elecciones en dos ocasiones.

@mdcospedal: “Hemos ganado las elecciones dos veces en #CLM contra viento y marea en una región donde el PSOE ha gobernado desde tiempos de la transición, y devolvimos la ilusión a los castellanomanchegos” #JDRPPCLM pic.twitter.com/PPHPhBKGy3 — Partido Popular CLM (@PP_CLM) 19 de junio de 2018

En 2011 el PP “se alzó con la mayoría absoluta por primera vez” y “volvió a ganar las elecciones en 2015” quedándose a “pocos votos” de la mayoría absoluta. Pero el PP, ha apuntado, “no pudo gobernar” por el “pacto de perdedores” entre PSOE y Podemos, “la única forma en la que ahora saben gobernar, como ya han comprobado todos los españoles”.

Una vez cerrada esta etapa, ha dedicado palabras a su última etapa como ministra de Defensa en el Gobierno de Mariano Rajoy, puesto gracias al cual ha podido comprobar la “gratitud” del exterior al pueblo español.

“Hoy siento que todo lo que he vivido ha sido la mejor preparación que podía tener para este paso que estoy a punto de dar”, ha señalado.

ALGUNOS TUITS MÁS DE LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DE MARÍA DOLORES COSPEDAL A LA PRESIDENCIA DEL PP

@mdcospedal: “Presento mi candidatura para servir al @PPopular y a todos los españoles, para reivindicar el liderazgo y las señas de identidad de nuestro partido, con responsabilidad y sentido del deber, con un proyecto claro, ilusionante, realidad y fuerte para España” pic.twitter.com/4i4Bt9hU5o — Partido Popular CLM (@PP_CLM) 19 de junio de 2018