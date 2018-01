Ante la expectación de medios y periodistas, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido esta mañana sobre varios asuntos de actualidad política en el programa “Más de uno” de Onda Cero.

En primer lugar, el responsable del poder ejecutivo en España, ha explicado que la gente se refiere a él de muchas maneras y que cuando uno es presidente del Gobierno, “hay que tener en cuenta que uno es objeto de críticas e incluso algún elogio”.

SOLUCIONES DEL PP FRENTE A LA CORRUPCIÓN

En este punto y tras ser preguntado por los denominados “Papeles de Bárcenas”, el presidente del Gobierno de España asegura que llevan 10 años con lo mismo y que son poco imaginativos en cuanto a este tema. “Deberían hacer propuestas para los españoles aunque cada uno puede hacer lo que considere oportuno”, ha especificado. Además insiste en que su Gobierno y el Partido Popular siguen trabajando para que este tipo de cosas no se produzcan.

Así, explica que no sabía nada de los que se dice a este respecto y confirma que lo que han dicho los tribunales y lo que tenía que hacer el partido ya se ha hecho. “No sé si existió financiación irregular en el PP valenciano ya que nunca nos lo han dicho ni que eso hubiera sido así. Estamos a la espera de los tribunales. Todas las personas a las que se refirieron no están en el PP y habrá una indagación interna por parte de los jueces”.

De la misma manera, el presidente de los populares considera que algunos de los casos mencionados por el periodista Carlos Alsina, “no son casos de acción irregular en mi partido sino de personas concretas y en todo caso la gente que se ha visto involucrada no está en el PP. Solo 7, 8, 10 personas se han visto involucradas pero hay muchísimos más militantes y eso representa lo que es el Partido Popular y es importante ponerlo en valor”.

NEGOCACIACIÓN PGE 2018

Sobre la negociación para la aprobación de los Presupuestos Generales de cara a 2018, Rajoy ha asegurado que Ciudadanos no le ha dicho que sea una condición la dimisión de la senadora del PP, Pilar Barreiro, para aprobar los presupuestos. “No estamos haciendo un “Plan B”, sino haciendo negociaciones para llegar a unos presupuestos y creo que cuando se negocia el mejor procedimiento para que salga mal es radiándolo o televisándolo”. Hay que dar tiempo por como en Alemania que llevan cuatro meses negociando un programa de gobierno. Pide a los allí presentes y a la sociedad española, que no se preocupen, ya que “habrá presupuestos”.

“En estos momentos hay presupuestos en vigor, hemos cumplido con el objetivo de déficit y son cosas positiva que conviene contarlas. A la gente también le gusta lo bueno, no solo lo malo”, ha declarado.

CARTA SEÑOR TORRENT

Sobre la misiva enviada por el presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, el líder de la formación azul, Mariano Rajoy, reconoce que aún no la ha visto aunque sabe que ha llegado. No obstante explica que en la vida ha tenido una reunión para ver cómo se celebra una sesión de investidura. Asegura que Torrent ha actuado mal ya que ha enviado primero la carta a la opinión pública y luego al destinatario. “Si desea que el gobierno adopte una decisión que no le corresponde no va a entrar en ello porque las decisiones son del Gobierno y de los jueces, hay división de poderes”.

PUIGDEMONT EN BRUSELAS

En este punto, destaca que el Gobierno de España, a diferencia de Puigdemont, ha adoptado las decisiones necesarias y que se tenían que tomar con la aplicación del artículo 155. “Un consenso con dos fuerza políticas con PSOE y C´s que no querían la aplicación, el cese al gobierno de la Generalitat, conseguir la normalidad en Cataluña y convocar elecciones. Aquí es bueno que todo el mundo tome su responsabilidad y que Puigdemont estime lo que considere oportuno y conveniente pero que respete las reglas del juego porque cuando no se respeta la ley hay consecuencias”.

A este respecto, aclara que si la investidura se produce, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional. Lo que verdaderamente ha dejado el artículo 155 es que existe la democracia y que España tiene instrumentos necesarios cuando se la ataca.

“El Gobierno de España puede hace muchas cosas y las hizo, cesó a un gobierno que pisoteaba la ley y aunque parecía fácil, es la primera vez que se produce en Europa como mínimo después de la Segunda Guerra Mundial, luego actuó la fiscalía, la justicia y todos los países apoyaron a España, no tuvieron un solo apoyo mínimamente relevante. En este momento hay una orden de captura para España pero han sido los propios jueces los que no han decidido pedirla para el resto de Europa y las decisiones s delos jueces conviene respetarlas y yo desde luego yo lo hago”.

En cuanto a las declaraciones hechas públicas ayer por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el programa “Espejo Público”, Rajoy insiste de nuevo en que las instrucciones las tienen los responsables policiales españoles. Añade que el Gobierno ha garantizado que no habría un referéndum y no lo ha habido porque no ha habido junta electoral, no había aparato informativo, no era posible el recuento de voto porque “se puso a bolillo” y nada tenía que ver con un referéndum de carácter democrático.

NOCHE ELECTORAL 21D

Analizando los resultados obtenidos después de las elecciones del 21 de diciembre celebradas en Cataluña, Rajoy apunta que como presidente del Gobierno el objetivo era que los independentistas no obtuvieran una mayoría absoluta, “el mío y el de mucha gente”. “Eso no fue una buena noticia aunque hubo un dato, que obtuvieron menos escaños, aunque tuvieron más de los que a mí me hubieran gustado”. En cuanto a los resultados obtenidos por el PPC, Rajoy afirma que no le han agradado porque “fueron muy malos aunque cambian según las elecciones”. Explica que “en 2015 C´s fue el segundo partido y en el año 2016 el sexto y ahora pasa esto. Los resultados electorales cambian porque la gente cambia su voto ya que en cada comicio se considera que hay que dárselo a personas distintas”.

ERRORES DEL PP

En este punto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reconoce que en estos momentos están estudiando los resultados postelectorales a fin de reforzar la estructura, tener más presencia, etc. De esta manera, el presidente del Gobierno ha explicado ante los micrófonos de “Onda Cero”, que en las elecciones autonómicas suelen ganar partidos nacionalistas y en las generales no, pero lo importante es que todos cumplamos con nuestro deber y “el que menos lo ha hecho ha sido Puigdemont y los que estaba con él en el Govern y eso es lo más importante. La responsabilidad de lo que ha pasado en Cataluña lo tiene quien ha infringido la ley y quienes se han lanzado a una operación demencial que perjudica a todo el mundo.

Reconoce que constantemente cambia y se adapta a los cambios que se producen en el mundo y que “no es fácil encontrar un Gobierno que haya hecho tantas reformas como las que yo he hecho”. En el tema de Cataluña, el líder de los populares aclara estar dispuesto a hablar con el presidente de la Generalitat, grupos políticos, etc., pero asegura que solo hay una cosa que no está dispuesto a hacer, que es saltarse la ley, “porque un país que rompe con su normativa tiene serios problemas de futuro”.

TABARNIA

“Yo comprendo que haya gente que se enfade con estas cosas y que aparezcan estas iniciativas pero soy el presidente del Gobierno y tengo que intentar solucionar las cosas con arreglo a esas leyes. Cuando la gente se enfada lógicamente ocurren esas cosas y esto del derecho a decidir empieza en el pueblo español”, ha argumentado.

RENOVACIÓN EQUIPO DE GOBIERNO

Una vez cubierta la vacante de Moragas, el presidente del Gobierno opina que cuando se hacen renovaciones de Gobierno, se deben contar al día siguiente, aunque asegura, “no voy a remodelar mi Gobierno”. Aclara que ayer nombró a José Luis Ayllón como nuevo jefe de Gabinete, “una persona adecuada, que conoce a mi partido, La Moncloa, estuvo en el gabinete cuando Aznar era el presidente, conoce la cuestión catalana y estoy convencido de que será un magnífico secretario de Estado.

REPETIRÁ COMO CANDIDATO

Aquí, Rajoy explica que la decisión de repetir como candidato depende de su partido en el que asegura, “hay personas capacitadas”. Dice que si se presentó de nuevo en las anteriores elecciones era por el gran reto que había por delante de la recuperación económica, porque tuvimos una de las peores crisis y los primeros años de legislatura “fueron un espanto, empezando a crecer a partir del año 2014”.

CAMPAÑA “ME TOO”

Sobre la campaña recientemente hecha pública en Estados Unidos para denunciar el acoso sexual y polémica renacida en Hollywood, Rajoy la considera de positiva y que merece el respeto y apoyo de todos porque no hay cosa más fuerte que aprovecharse de la gente.

DECLARACIONES MADURO

Por último y antes las declaraciones de acusación de Maduro vertidas sobre Rajoy y España, el responsable del Gobierno de España y de los populares, ha asegurado que no es la primera vez que esto sucede. “La UE ha aprobado una sanción muy merecida leve, por las brutales decisiones y la forma de entender la democracia que tiene Maduro. España tiene una obligación con mucha gente, venezolanos, etc., y por razones de presente y futuro, porque Venezuela se ha convertido hoy en el primer país del mundo que pide asilo en España, quiero exactamente para los venezolanos lo mismo que para los españoles., ha concluido.