El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha asegurado hoy que “las pensiones se van a actualizar por el IPC y en algunas hasta por el doble”, gracias a que “el Gobierno ha hecho los deberes y las recetas del PP en materia económica han funcionado”. “Con el PP las pensiones no solo están garantizadas sino que, además, atendemos sus demandas cuando la economía lo permite”, ha recordado.

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede nacional del PP, el dirigente popular ha lamentado que el “PSOE y Podemos se han quedado fuera de juego en la solución de este debate” que considera de máxima actualidad, puesto que “afecta a muchos millones de españoles, especialmente a los más mayores”. “Decir no hoy en la política, no significa más que no servir a los intereses de tu país”, ha recalcado.

Respecto a esa subida de las pensiones ha subrayado que “este debate se ha producido después de que muchos pensionistas, con toda la dignidad del mundo, hayan salido a las calles a pedir lo que ellos consideraban un derecho” y “el Gobierno ha querido escuchar, desde la humildad, para devolverles un sí”.

COMPROMETIDOS EN LA DEFENSA DE LA MUJER

Javier Maroto también se ha referido a la sentencia conocida esta semana en el juicio contra “La Manada” y ha dicho que ha llegado el momento de hacer “una reflexión serena” sobre “la defensa de la mujer y en la lucha contra la violencia sobre ellas”.

Así, ha recordado que según el Código Penal actual, si no se prueba la violencia es imposible que haya una calificación de agresión sexual, a pesar de que “es perfectamente posible, como se ha demostrado, que haya agresiones sexuales y violación en las víctimas que deciden no enfrentarse”.

“Es necesario reformar el Código Penal cuanto antes para que existan casos de violación aunque la víctima decida no enfrentarse y no defenderse. Eso también es violación”, ha reclamado.

HARTAZGO EN CATALUÑA

En relación a la situación actual que vive Cataluña, el vicesecretario del Partido Popular ha hablado del “hartazgo generalizado” que vive casi toda la sociedad catalana porque llevan demasiado tiempo viviendo sin un Gobierno que funcione y “que trate de resolver con sus ideas y propuestas los problemas de la mayoría de los catalanes”.

Para finalizar, ha subrayado que “si hoy el prófugo Puigdemont no es presidente de Cataluña es resultado de los recursos que el Gobierno del PP ha interpuesto en el Tribunal Constitucional”. “Esto no es debido a las palabras y opiniones que todos los días escuchamos de algunos. La vía de los hechos y la prudencia es mucho más eficaz que la vía de las palabras y las ocurrencias”, ha concluido.