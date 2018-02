El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha asegurado hoy que “lo normal, lo lógico y democrático” es que el Parlament de Cataluña “permita gobernar a la lista más votada”. “Sólo hace falta que la lista más votada se presente y no se quede en casa”, ha dicho.

En cualquier caso “sea quien sea el que al final pueda formar gobierno, sólo le pedimos que lo haga respetando su ideología dentro de la legalidad y las reglas del juego”. Para Javier Maroto, Puigdemont “no cumple ninguna de esas condiciones” porque “es un prófugo atípico de la Justicia, aunque ahora viva en un chalet de 4.000 euros al mes pagado no sabemos con qué dinero”. “Cataluña se merece algo mejor que Puigdemont; se merece un gobernante que intente gobernar para todos y no sólo para los suyos y su proyecto”, ha señalado.

El vicesecretario popular ha reiterado que Cataluña necesita un gobierno “ya”, que se ponga a trabajar en la agenda económica y social como hacen, “con aciertos y con errores”, el resto de los gobiernos autonómicos. Según Maroto la situación de inestabilidad política tiene sus “consecuencias” porque, según se ha conocido hoy, seis de cada diez nuevos parados son en ésta Comunidad porque “no ha habido un gobierno a la altura de las circunstancias. “Es triste que los más débiles y los más desfavorecidos paguen el pato de las elucubraciones de Puigdemont”, ha señalado.

Tras conocerse el contenido de los mensajes que Puigdemont envió a Toni Comín, el dirigente popular ha asegurado que “el tiempo pone a todo el mundo en su sitio” y que el expresident “ha tenido el peor de los finales” porque “ha sido relegado hasta por sus propios seguidores que se han visto traicionados”. “El Plan de Moncloa ha triunfado es la frase más dolorosa para el independentismo”. Para el dirigente popular, la receta de “prudencia y contundencia en las medidas y en las formas” del Gobierno de Rajoy “+han conseguido garantizar el cumplimiento de la legalidad”.

AGENDA SOCIAL

En declaraciones a la prensa en Vitoria tras una reunión, en el marco de la Ruta Social del PP, con representantes del tejido asociativo del ámbito de los Servicios Sociales de Álava, Maroto ha reiterado la “obligación y el compromiso del PP” para que “antes, durante y después” de aprobar cualquier iniciativa se escuche a los colectivos “para acertar mejor en las medidas”.

El vicesecretario popular ha recalcado que el Partido Popular quiere liderar, no solo la recuperación económica, sino también la agenda reformista en el ámbito social. En este punto, ha recordado los cuatro asuntos que el PP ha puesto sobre la mesa en los últimos meses: un nuevo método de cálculo para mejorar las pensiones de muchas personas; un MIR educativo para que haya una mayor calidad en la formación de los profesores y evitar el adoctrinamiento en las aulas; el mantenimiento de la prisión permanente revisable para los crímenes de máxima gravedad; y la equiparación salarial entre Guardia Civil, Policía Nacional y Policía autonómica. En esta línea ha urgido a los partidos de la oposición a “tomar posición de forma definitiva” porque “queremos saber qué opinan, con quien nos podemos sentar y con quien no para poder sacar estas cuestiones adelante”. “Los partidos de la oposición tienen que reaccionar. Estas reformas no pueden esperar más y tienen que ser debatidas cuanto antes”, ha concluido.