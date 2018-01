“Puigdemont no es más que cualquier otro ciudadano: las leyes están para cumplirse”

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha recordado hoy al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “las leyes no están para elegir cuáles se cumplen y cuáles no”. “Puigdemont no es más que cualquier otro ciudadano: las leyes están para cumplirse”. Así, ha pedido al conjunto de los diputados del Parlament y al pueblo catalán que elijan un gobierno que “trabaje por los intereses de los catalanes y que respete la ley porque, respetar la ley, empieza por respetarse a sí mismo y al pueblo que uno dice representar”.

CONCILIACIÓN

Tras intervenir en un acto con el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba en el marco de la Ruta Social del PP, Javier Maroto ha asegurado que el PP quiere liderar los asuntos que interesan al conjunto de la sociedad española con la única fórmula, que es además “una obligación de la política de hoy en día”, de escuchar directamente a los afectados y adoptar medidas de forma consensuada. “Aquellos políticos que quieran acertar solos en las medidas, en los despachos y solo escuchando a los suyos no harán correctamente su trabajo”, ha dicho.

En este punto, Maroto ha destacado la apuesta del PP por la conciliación real de la vida familiar y laboral que tendrá su reflejo en la Convención Nacional del Partido donde se presentarán medidas y propuestas para la conciliación y la corresponsabilidad. Asimismo ha puesto el acento en asuntos como la prisión permanente revisable, la equiparación salarial de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d´Esquadra, y la propuesta de mejora del sistema de pensiones.

PENSIONES

En esta línea, el vicesecretario popular ha destacado que la propuesta que ayer hizo la ministra Fátima Báñez sobre un nuevo cálculo de las pensiones es de “justicia social”, ya que beneficiarían a las personas que durante la crisis económica han sufrido EREs, despidos o reducciones de salarios.

Según ha explicado Javier Maroto la propuesta del Gobierno del PP es que “el modo de cálculo de las pensiones pueda hacerse, de manera voluntaria, eligiendo los años de cotización que mejor vengan al trabajador y no necesariamente los últimos que, a lo mejor, son los peores de su vida laboral”.

El dirigente popular ha asegurado que, ésta, “es una propuesta de justicia social” que “se ha hecho escuchando a muchos colectivos” al tiempo que ha pedido al Partido Socialista y Cs que hagan “las aportaciones oportunas” pero con el propósito de sacar esta iniciativa adelante y no de bloquear. “El PP es un Partido que no sólo acierta en lo económico sino también en lo social. Es un gran acierto social que las pensiones tengan en cuenta la crisis económica que ha hecho que muchos trabajadores tengan cotizaciones inferiores en estos últimos años y que busca que las pensiones individuales sean más dignas y justas”, ha afirmado. Respecto al conjunto del pago de las pensiones, Maroto ha insistido en la receta del Gobierno: que en 2019 haya 20 millones de personas trabajando con empleos de calidad.