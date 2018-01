El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha afirmado hoy, tras el aplazamiento del Pleno de Investidura en el Parlament de Cataluña, que “si Roger Torrent cree en la legalidad y quiere actuar conforme a ella, sabe que no puede proponer a Puigdemont ni un minuto más”.

Maroto ha recordado que el Gobierno, “ante un momento inédito sin precedentes”, ha tenido que ir tomando decisiones “rápidas, complejas y últiles” que han evitado, junto a la acción del Tribunal Constitucional, que hoy estuviéramos” asistiendo al Pleno “ante la tesitura de si Puigdemont es elegido o cómo es elegido”. “El tiempo pone las cosas en su sitio: ha quedado demostrado que la decisión de Rajoy de impugnar la investidura de Puigdemont fue acertada porque hoy se ha suspendido el Pleno del Parlament”, ha dicho.

“NO ES TIEMPO DE QUEDARSE EN CASA”

Por otro lado, el vicesecretario popular ha asegurado que Inés Arrimadas “tiene la obligación ética y democrática” de presentar su candidatura” para poder “recuperar la normalidad democrática” en Cataluña. “Que no deje hueco y se presente a la candidatura. No es tiempo de quedarse en casa saboreando una victoria electoral”, ha afirmado.

En esta línea ha insistido en que la líder de Ciudadanos en Cataluña “no está sola” y que “en un momento estratégico como éste”, cuenta con el respaldo del PP en el Parlament y con el del Gobierno de España.

En este sentido, el dirigente popular ha recordado que Ciudadanos obtuvo en las elecciones unos resultados que le permiten “pujar” por la investidura. “Estamos ante una gran oportunidad porque todo lo que pasa en Cataluña es imprevisible, no hay reglas habituales de comportamiento razonables, puede pasar cualquier cosa y, por tanto, hay que intentarlo”, ha dicho. Es para Maroto “la oportunidad de oro para devolver la legalidad y la convivencia” a Cataluña.

Por último, el vicesecretario popular ha recordado a Arrimadas que “lo de que los números no dan” no es una excusa ya que ella misma planteó una moción de censura contra Puigdemont con menos respaldo del que tiene ahora. “Sí la defensa del discurso constitucionalista, la legalidad y la convivencia era oportuno entonces, por qué no lo es ahora?”, se ha preguntado.