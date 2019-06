El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha presentado hoy el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico para el verano 2019, que comenzará el viernes 28 de junio y se prolongará hasta el domingo 1 de septiembre. Durante este periodo se ponen en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos en sus desplazamientos y prevenir cualquier riesgo posible, manteniéndoles informados.

Grande-Marlaska ha estado acompañado por la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea y por el director general de Tráfico, Pere Navarro, entre otras autoridades.

MÁS DESPLAZAMIENTOS

Durante los meses de julio y agosto se prevé que se realicen por las carreteras un total de 90 millones de desplazamientos de largo recorrido, lo que supone un incremente del 1,66% respecto a los desplazamientos reales que se produjeron el año pasado (+1,5 millones).

Para julio se han previsto 43 millones de desplazamientos, lo que supone un incremento del 1,76%, es decir, 750.000 desplazamientos más que en julio del año pasado

En agosto, la previsión es de 47 millones de desplazamientos de largo recorrido, lo que supone también un incremento del 1,57% respecto a los movimientos que se produjeron en agosto del año pasado.

Como viene sucediendo desde hace varios años, muchos ciudadanos optan por fragmentar sus vacaciones a lo largo de los dos meses y empezarlas haciéndolas coincidir con el fin de semana.

Siguiendo este criterio y para atender a ese mayor número de personas que comienzan las vacaciones en fin de semana, y que optan por el vehículo como medio de transporte, la DGT ha establecido dispositivos especiales de regulación y control del tráfico durante todos los fines de semana del periodo estival, intensificándolos durante los primeros de cada mes y dando lugar a las llamadas operaciones salida o regreso.

DIFERENTE COMPORTAMIENTO DEL TRÁFICO EN VERANO

En verano, el tráfico presenta un comportamiento diferente al del resto del año:

• Aumenta el número de desplazamientos de largo recorrido, tanto en los días laborales como, sobre todo, en fines de semana.

• Se incrementa la intensidad de circulación los fines de semana y días festivos en todas las carreteras que unen los grandes núcleos urbanos con las principales zonas turísticas de costa-playa y zonas de segunda residencia, en trayectos de largo recorrido.

• Se reduce la conflictividad en los accesos a los grandes núcleos urbanos durante las horas punta de los días laborales en la entrada y salida a los lugares de trabajo.

• Hay mayor presencia por todas las carreteras de vehículos de matrícula extranjera que se desplazan a terceros países. Por este motivo, la DGT ha habilitado una serie de Áreas de Descanso e Información para los conductores, con diversos servicios para facilitar su tránsito.

• Mayor número de actividades deportivas que utilizan las carreteas para su desarrollo y que pueden originar en tramos de ellas, medidas complementarias de circulación.

¿DE DÓNDE PARTIMOS?

En los meses de julio y agosto del año pasado se produjo un aumento del número de desplazamientos de largo recorrido y aumentaron también en un 15% los fallecidos. Concretamente en los dos meses se registraron 260 fallecidos y 940 heridos. “Estos datos suponen que cada día del verano pasado fallecieron en carretera una media de 4 personas y otras 15 resultaron heridas graves, muchas de ellas con incapacidades permanentes. Todos tenemos una responsabilidad para hacer que esa terrible cifra no vuelva a repetirse”, ha señalado el ministro durante la presentación.

El 76% de los accidentes mortales se produjeron en carreteras convencionales; la salida de vía continuó siendo el tipo de accidente más frecuente con el 37% de los accidentes mortales, seguido de la colisión frontal con el 29%. Los fallecidos vulnerables - peatones (23), ciclistas (8) y (58) motoristas- representaron el 34% de los fallecidos en verano. Por último, 29 de los fallecidos que viajaban en turismo no hacían uso del cinturón de seguridad

¿QUÉ VAMOS A HACER?

Partiendo de esta base, la DGT ha adoptado las siguientes medidas para poner en marcha durante el verano:

• Instrucción a la Agrupación de Tráfico para priorizar la vigilancia en las carreteras convencionales y comprobar que se está cumpliendo el límite de los 90 km/h en las carreteras. Desde enero, la velocidad genérica de estas vías es de 90 km/h.

Este verano los ciudadanos cuentan con 300 agentes más de la Agrupación de Tráfico respecto al verano pasado. Actualmente la ATGC cuenta con 9.100 efectivos.

• Instalación de 78 nuevos radares durante este año. 20 de ellos estarán operativos el 1 de julio. Los 58 restantes, de los que 15 son de tramo, irán entrando en servicio conforme se tengan las certificaciones del control metrológico.

• Vigilancia a través de los medios aéreos de los que se dispone: 12 helicópteros que sobrevolarán las carreteras de la península, Islas Canarias y Baleares y 11 drones.

• Se incrementarán los controles preventivos de alcoholemia. Tráfico tiene previsto realizar en estos dos meses 900.000 pruebas. A esta cifra habrá que sumar las que realizan las policías locales y autonómicas.

• Vigilancia del uso del móvil con todos los medios disponibles: helicópteros, drones, 216 cámaras de alta definición y vehículos camuflados.

• Realización de tres campañas especiales de vigilancia, dos de ellas enfocadas a colectivos vulnerables: ciclistas (13 y 14 de julio); motociclistas (27 y 28 de julio) y la tercera a control de velocidad (del 12 al 18 de agosto)

• Campaña de concienciación en medios de comunicación y redes sociales. El mes de julio se retoma la campaña Vivo o muerto para llamar la atención sobre el drama de los accidentes de tráfico, y se continuará con la campaña Top vacacional sobre los posibles destinos de vacaciones a los que nunca se había pensado acudir si se bebe alcohol, no se respetan los límites de velocidad o si se usa el móvil conduciendo. Conductas que pueden condicir al hospital, a la cárcel o quizás al cementerio.

“Hemos realizado un esfuerzo importante para incrementar los medios humanos y técnicos para ponerlos al servicio de los ciudadanos, pero estos medios no servirán de mucho si no se tiene un comportamiento correcto en la carretera y si no se cumplen las normas establecidas”. “No hay excusas, la seguridad vial es una responsabilidad de todos y todos debemos estar a la altura para no generar peligro en la carretera y sufrimiento a cientos de personas que sí que las cumplen”, ha asegurado Grande-Marlaska.

En lo que a gestión del tráfico se refiere y para facilitar la movilidad en carretera, se establecerán las siguientes medidas:

• Instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria y tramos en determinadas carreteras.

• Establecimiento y señalización de itinerarios alternativos.

• Señalización dinámica a través de 2.200 paneles de mensaje de las principales variables del tráfico: tiempos de recorrido, itinerarios alternativos, incidencias en la vía, etc.

• Paralización de las obras que afecten a las calzadas en todas las carreteras para minimizar la afección al tráfico durante los días de la operación salida-retorno de verano.

• Limitación de la celebración de pruebas deportivas y otros eventos.

• Restricción de la circulación de camiones que transporten mercancías peligrosas y vehículos que precisen autorización especial para circular en determinadas horas de los días con más desplazamientos.

• Información continua sobre cualquier incidencia en carretera a través del teléfono 011, Internet, twitter y en los boletines informativos de las emisoras de radio.

¿POR QUÉ SI LO SABEMOS, NO LO HACEMOS?

• Mejor más despacio, sobre todo en las carreteras convencionales.

• Atención especial al salir de las autopistas y autovías y entrar en las carreteras convencionales y atención especial también en los trayectos cortos entre las carreteras convencionales que unen localidades de veraneo.

• Si bebe no conduzca y si alguien del grupo con el que está ha bebido, es su responsabilidad no dejarle conducir.

• Apague el móvil si va a conducir o ponga el modo coche en aquellos dispositivos que lo lleven incorporado. No hay nada que no pueda esperar. Además si va como pasajero no deje que el conductor manipule el móvil.

• Lleve puesto el cinturón de seguridad y a los menores en su sistema de retención infantil.

• Pare cada dos horas en los trayectos largos para descansar. La fatiga en la conducción es una mala aliada.