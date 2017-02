Méndez de Vigo ha señalado que “2016 ha sido una cosecha extraordinaria para el cine español”. “Nos comprometemos con el fomento de la actividad creadora en el ámbito del cine, y con la difusión nacional e internacional del cine español”, ha declarado.

En este sentido, el ministro ha resaltado la concesión a título póstumo de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio a Gil Parrondo. Esta concesión fue aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros. Gil Parrondo, ganador de tres premios Goya y dos Óscar, trabajó en reconocidas películas españolas y americanas, consolidándose como uno de los directores artísticos españoles con mayor fama fuera de nuestras fronteras.

“La labor del Gobierno con las industrias culturales no es tanto financiarlas como no entorpecerlas. Ayudar en lo posible, pero procurando no generar dependencias innecesarias”, ha continuado el titular de Educación, Cultura y Deporte. “Sin duda, las ayudas a la industria del cine son necesarias para respaldar su actividad creadora”, pero “el Gobierno no es ajeno a los problemas de financiación del cine” y ocupa “un lugar prioritario en el Plan Cultura 2020”.

“Si estamos trabajando en pactos de Estado por la educación, por las pensiones, o por la energía, es razonable plantearnos un pacto por la cultura española, buscando el contexto de todos los implicados y de todas las formaciones”, ha agregado.

El ministro Méndez de Vigo ha finalizado su intervención resaltando que no solo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “escucha al mundo de la cultura y del cine”, sino todo el Gobierno: “Precisamente porque nos gusta, nos entusiasma y nos divierte”.

Este convenio con la Academia de Cine, que se suscribe en vísperas de la Gala de los 31 Premios Goya -ceremonia a la que el ministro Méndez de Vigo ha confirmado su asistencia este próximo sábado- contempla, entre otras actuaciones conjuntas, el diseño y puesta en marcha de un Museo del Cine y la participación de la Academia de Cine en las actividades de formación y educación de la Filmoteca Española.