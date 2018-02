El coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida, Enrique Díez, advierte de la “cortina de humo” que supone la propuesta aireada por el ministro Íñigo Méndez de Vigo para “desviar la atención de los problemas reales que sufre el sistema educativo” y para “situar al profesorado en el centro de la diana”

Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, “rechaza el modelo de MIR educativo” que propone el Gobierno del PP. Para esta formación, la “propuesta de dos años de prácticas, similares a los que se realizan en el sistema sanitario, sin aclarar en qué condiciones laborales se llevarían a cabo puede ocultar una intención de precarizar aún más las condiciones laborales del profesorado”.

De la misma forma, el coordinador de este área federal, Enrique Díez, advierte de la “cortina de humo” que supone la propuesta que se ha encargado de airear el ministro Íñigo Méndez de Vigo. Avisa de que el titular de Educación y portavoz del Ejecutivo de Rajoy busca “desviar la atención de los problemas reales que sufre el sistema educativo en todo el Estado, como la falta de inversión derivada de los brutales recortes impuestos -8.000 millones de euros menos desde 2009- y la aplicación de la nefasta LOMCE, que cuenta con un masivo rechazo social y político”.

“El Gobierno de Mariano Rajoy -señala el dirigente de IU- quiere situar al profesorado en el centro de la diana. Hacen recaer sin rubor sobre su supuesta falta de preparación el origen de los males del sistema educativo. Sin embargo, a pesar de los recortes y de la precariedad laboral de miles de interinos, son los/as profesionales quienes más y mejor están contribuyendo a mantener la dignidad de la educación pública”.

Izquierda Unida considera que esta “vaga e improvisada” propuesta de MIR educativo pone en evidencia el “gran desconocimiento sobre el actual acceso a la función pública docente de esta derecha que nos gobierna”. Esto es así porque el sistema vigente “ya incluye un periodo de prácticas remuneradas, una vez superado el correspondiente concurso-oposición. Ello no significa que esta fase de práctica docente no deba tener un mayor peso y no limitarse a ser un mero trámite en el proceso de selección”.

Para Enrique Díez, Méndez de Vigo “vuelve a conseguir el mismo ‘éxito’ que ya cosechó su homólogo Wert con la LOMCE: que la inmensa mayoría se oponga a este modelo de MIR educativo”. Esto es así especialmente entre los profesionales y los sindicatos del sector. Izquierda Unida coincide con ellos en que nos enfrentamos a una medida que “podría aumentar la temporalidad y precariedad, así como la movilidad e inestabilidad de los equipos docentes. También incentivaría los bajos salarios y que se necesiten siete años de formación como mínimo y pasar dos oposiciones para ser docente”.

Desde el Área de Educación de IU recuerdan que “al Gobierno del PP parece que no le preocupa en absoluto que estas mismas condiciones tan selectivas en el proceso de selección del profesorado no afecten a los centros concertados, que también se financian con dinero público. Al PP y a su ministro de Educación les parece bien que estos/as trabajadores sigan siendo elegidos ‘a dedo’ por los dueños de cada negocio educativo, al margen de oposiciones o MIR alguno”.

Díez recuerda que Izquierda Unida “defiende desde hace muchos años el cuerpo único de profesorado, a partir de una formación inicial con rango de postgrado”. Detalla que dicha formación “debería integrar simultáneamente una preparación pedagógica común y una formación disciplinar específica acorde con la etapa educativa y la especialidad académica elegida. Debe ir acompañado por una formación práctica remunerada, tutelada por profesorado con experiencia en la especialidad y etapa correspondiente, y desarrollarse en los centros educativos”.

“El acceso a la función pública docente -añade-, una vez superada con éxito la formación inicial teórico-práctica se tendría que producir tras el correspondiente concurso de méritos o, en su caso, concurso-oposición, que permitirán evaluar el grado de desarrollo de las capacidades, habilidades y actitudes ligadas al ejercicio de la profesión docente en toda su amplitud”.

Izquierda Unida defiende que los países con mejor calidad de enseñanza “son aquellos que aseguran una buena formación inicial teórico-práctica a quienes aspiran a ejercer la función docente, fomentando asimismo la formación permanente para todos a lo largo de su carrera”.

Enrique Díez advierte, no obstante, que “es absolutamente extemporáneo y demagógico plantear ‘parches’ aislados de un debate y negociación del Estatuto docente, así como de la formación inicial del profesorado, menos aún cuando una subcomisión con representación de todos los grupos políticos estudia propuestas comunes sobre todo el sistema educativo”.

Todo esto “debe ir ligado a políticas efectivas que mejoren el reconocimiento de la función docente en la sociedad, algo que no se va a conseguir con propuestas extemporáneas y poco rigurosas, como la que hace ahora Méndez de Vigo”, concluye.