El portavoz de RTVE del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ramón Moreno, ha afirmado que “hemos estado y estamos del lado del consenso, la mejora y la viabilidad futura de la radio televisión pública en España”. “Hoy no llegamos a la meta en esta materia, sino que empezamos un camino en el que iremos comprobando al autentica sinceridad de cada uno”, ha añadido.

A su juicio “todas las reformas legislativas que se acometen en el Parlamento deben aspirar a cumplir al menos un doble objetivo: mejorar objetivamente lo que hay y dotar a la nueva regulación de seguridad, de sensatez y de estabilidad en el tiempo”.

Durante el debate de una Proposición de Ley el portavoz del PP ha explicado que dicha iniciativa “adolece de algunas carencias y defectos que no son menos importantes”.

En su opinión, esta iniciativa “se tramita con un procedimiento de urgencia que no se ha argumentado y que no se ha justificado en ningún momento”. “Una urgencia que el grupo proponente, el PSOE, no se ha dignado explicar con el fin de saber qué ventajas tiene para alcanzar la meta propuesta”.

Para Ramón Moreno “hubiera sido mejor a nuestro juicio que la urgencia recayera en alcanzar el acuerdo, que el acento de la urgencia se hubiera puesto en el éxito de la negociación previa o en poner a través del diálogo, unas bases sólidas en la búsqueda del consenso que debe ser imprescindible conseguir después de aprobar esta Proposición de Ley”.