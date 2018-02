La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, aseguró hoy que “no toleramos la actitud del Gobierno de Rajoy que pide a la gente que ahorre, cuando lo que ha sucedido en este país en los últimos años es que ha aumentado la desigualdad, la pobreza, y no solo hay muchas personas que no pueden ahorrar para tener un fondo privado de pensiones, es que no llegan siquiera a final de mes”.

Narbona, que en representación del PSOE ha participado esta mañana en la concentración ‘Por unas pensiones dignas’ convocada por UGT y CCOO, junto a los responsables de Economía y Empleo, Manuel Escudero y Toni Ferrer, y el portavoz en el Senado, Ander Gil, ha señalado que “una pensiones dignas requieren en primer lugar de empleos dignos con salarios decentes”.

En declaraciones a los medios, la presidenta socialista ha recordado que “el PSOE está haciendo propuestas concretas para garantizar el presente y el futuro de las pensiones” y de ahí que apuesten por una revalorización anual de las pensiones que sea acorde a la evolución del coste de la vida y no del 0’25 actual, y también por la “necesaria derogación de la reforma laboral que, al cabo de 6 años, ha generado mucho empleo, pero de muy poca calidad. De tan poca calidad, que lo que tenemos con dos millones más de puestos de trabajo creados es un mayor déficit de la Seguridad Social, porque las cotizaciones son muy reducidas”.

Frente a este problema, abogó por que haya “una auténtica lucha contra el fraude en el ámbito laboral”, ya que “el año pasado hubo 157 millones de horas trabajadas de forma ilegal sin generar retribuciones y sin cotizar a la Seguridad Social”. “Solamente si esas horas trabajadas ilegalmente se hubieran cotizado a la Seguridad Social, esta habría tenido 2.000 millones de euros más de ingresos”, añadió.

Explicó que los socialistas defienden también un “Salario Mínimo Interprofesional y unos salarios en general más altos, en el marco del pacto de rentas que estamos planteando a empresarios y sindicatos. E ingresos complementarios a través de dos impuestos: sobre la banca y las transacciones financieras”.

En ese sentido, recordó que “ayer el Congreso de los Diputados aprobó un iniciativa del Grupo Socialista para la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, a pesar del voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos”. Para la presidenta del PSOE “es hora de que en nuestro país haya también impuestos que ya existen en otros países de nuestro entorno y que servirían como ingresos complementarios para reforzar el sistema público de pensiones”.

Narbona afirmó que su partido trabaja igualmente en el Parlamento intentando “desbloquear la comisión del Pacto de Toledo, que está paralizada porque el PP y Rajoy no tienen ningún interés en garantizar el futuro de las pensiones, que en el presente ya pierden capacidad adquisitiva”.