Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a Presidencia del Gobierno, ha visitado León para celebrar un encuentro con la militancia junto a Pablo Fernndez, candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León; Ana Marcello, candidata de Unidas Podemos al Congreso por León; y Juan Carlos González, candidato de Unidas Podemos al Congreso por León, entre otras personas representantes de diferentes sectores y empresas que han reivindicado sus derechos.

Iglesias ha lanzado un mensaje a los que “tienen la bandera muy grande” pero “miran a otro lado frente a los falsos autónomos, la temporalidad laboral o ante los pensionistas que no llegan a final de mes y que padecen la pobreza”. “A ellos se les olvida la palabra España” ha asegurado el líder de Podemos, que ha afirmado que “han querido tomar el pelo a la gente, han querido que esta campaña fuera de insultos, de ver quien dice la parida más grande, de fotos con marco o quien hace más el payaso o el ridículo, pero la gente no es idiota”.

Iglesias, ante el planteamiento cínico de que la política no sirve para nada y que todos son iguales, ha preguntado “¿por qué si la política no sirve para nada se gastan el dinero en comprar a políticos? Porque saben que necesitan a sus propios representantes y se los compran con dinero”. En este sentido ha sostenido que ” a nosotros no nos compra nadie. ¿Y sabéis lo que pasa cuando no te pueden comprar? La brigada patriótica”, de la que ha querido separar a la gran parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: “nunca más miserables que manchen el nombre de la policía y la guardia civil”.

El secretario general de Podemos también ha recordado, frente aquellos que sacan pecho con la palabra España, la lucha de las mujeres y ha apuntado que “me siento muy orgulloso de ser español ¿y sabéis porque? Por la cantidad de mujeres, muchas sin edad para votar, que salieron a las calle en las movilizaciones del 8 de marzo. En este país millares de mujeres jóvenes dijeron ‘hermana yo si te creo’, con sus madres y abuelas, y estuvieran señalando un futuro de dignidad, y eso hace a España grande, mucho más que cualquier bandera”.

Por su parte, Ana Marcello ha señalado en el encuentro que “de este tiempo hemos aprendido muchas cosas, una de ella es que un diputado manda muy poco en este país. Pero la mejor y más practica es que quien entra en las instituciones tiene que ser un instrumento útil para la gente y eso lo aprendimos gracias a los trabajadores de Vestas, las mujeres de la limpieza, las trabajadoras de ayuda a domicilio, de Embutidos Rodríguez, bomberos forestales, mineros y pensionistas” cuyos trabajadores y trabajadoras han participado en el encuentro. Además, la candidata de Unidas Podemos por León se ha dirigido a todas las mujeres y las ha advertido: “vienen a por nosotras, pero tenemos que ser el dique de contención y decirles ‘ni un paso a tras’”.

Por último, Pablo Fernández ha hecho un llamamiento al voto y ha asegurado que “estamos solamente a 48 horas de volver a escribir la historia en este país, a pesar de que las infaustas cloacas del Estado han estado trabajando a toda marcha para evitar que Pablo Iglesias y Unidas Podemos gobiernen este país, a pesar del estruendoso silencio del resto de partidos políticos ante un ataque, no sólo a Pablo o Unidas Podemos, sino un ataque a los pilares de la democracia de este país. Y pese a todo ello, estamos a dos días de volver a escribir la historia, de gobernar este país para la gente. Y lo vamos a conseguir, porque le pase a lo que pase estamos en la era del ‘sí se puede’”.

Al comienzo del acto, Iglesias ha salido a saludar a los cientos de personas que no pudieron acceder al auditorio tras llenar el aforo. Con un megáfono, ha agradecido el empuje de la gente en esta campaña que algunos partidos han querido “embarrar” con insultos y sin propuestas claras.