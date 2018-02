‘Cataluña no puede seguir paralizada: Game Over, señor Puigdemont’. Así se ha expresado el Secretario de Comunicación de Ciudadanos (Cs) y portavoz adjunto en el Parlament, Fernando de Páramo, en declaraciones a los medios de comunicación en Barcelona. Para el diputado de Cs, alguien de Junts per Catalunya debería tener la valentía de decirle a Puigdemont que ‘es pasado’ y así poder ‘pasar página y ocuparnos de los verdaderos problemas de los catalanes’.

El Secretario de Comunicación de la formación naranja ha destacado que ‘ERC y Convergencia han roto la sociedad catalana y por el camino se han roto ellos también’. Según De Páramo, se debería hablar más de otros temas en Cataluña, como por ejemplo de la corrupción. Sin embargo, ha lamentado que ‘se hable más de la casa de Puigdemont que de los casos de corrupción que hay dentro de su propio partido’.