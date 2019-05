El Parlamento de Andalucía aprueba la Proposición de Ley presentada por Ciudadanos para suprimir los aforamientos. El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, ha defendido hoy en pleno una Proposición de Ley para modificar el Estatuto de Autonomía con el objetivo de eliminar los aforamientos. En esta línea, Romero ha afirmado que “esta es una obligación moral y política con todos los andaluces, y ante la obligación solo queda una respuesta: actuar”.

El dirigente de la formación naranja ha señalado que tenemos delante la oportunidad para que “los ocho millones y medio de andaluces empiecen a creer de nuevo que vinimos a la política para servir, y no para servirnos de ella con privilegios que en el siglo XXI no tienen sentido ni valor”. Por otra parte, Romero ha manifestado que los aforamientos debían estar eliminados desde hace 3 años “pero no todos tenemos el mismo concepto de igualdad y regeneración”. Asimismo, el dirigente naranja ha asegurado que “el gobierno socialista pasó 3 años encerrado en el inmovilismo: Firmó un acuerdo de cambio que no cumplió, desobedeció las resoluciones de este Parlamento, que son de obligado cumplimiento, se acobardó ante el reto de regenerar Andalucía, y terminó pagándolo en las urnas”.

Para finalizar, el portavoz parlamentario ha destacado que “el momento de regenerarse es hoy, el momento de mirar como iguales a los andaluces es hoy”, y ha asegurado que “lo que hace fuertes a las instituciones es el cambio continuo, la renovación constante de personas y la renovación de ideas”. Y en este sentido ha ultimado apelando a sus señorías que “la regeneración democrática es una puerta muy ancha, pero muy baja: todos cabemos por ella, pero entrar requiere primero que agachemos la cabeza”.