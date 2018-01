El secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, ha hecho hoy un llamamiento a todos los partidos políticos para que abandonen el populismo y los argumentos que suena bien y comiencen a trabajar en las políticas que verdaderamente necesita nuestro país y dirigidas a bajar el precio de la electricidad para los ciudadanos, a eliminar la pobreza energética y a conseguir que el coste de la energía sea competitivo para nuestras industrias. Pedro Hojas, que se ha entrevistado con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha advertido de que nuestro país está corriendo “un grave riesgo de desindustrialización por una malentendida política medioambiental”, que puede situarnos entre los países más verdes del mundo pero “a costa de deslocalizar nuestra industria”, y si eso sucede, “¿dónde van a trabajar nuestros ciudadanos y de qué van a vivir?”. “Los políticos se tiene que poner a trabajar en serio para encarar una transición justa hacia las energías más limpias”, invirtiendo en las centras térmicas y apostando por un país limpio y sostenible con oportunidades de empleo para todos, especialmente para los jóvenes. “No podemos cargarnos la competitividad industrial de nuestro país por una política medioambiental mal entendida”, ha insistido.

180110 concentracion termicas 1 UGT FICAParalelamente, cientos de trabajadores y trabajadoras de las centrales térmicas de Anllares, Velilla, Compostilla, Lada y Andorra llegados desde sus comarcas han apoyado a Pedro Hojas y protagonizado una concentración convocada por UGT FICA, en defensa de las centrales térmicas y del sector del carbón y de rechazo a la estrategia mantenida por las grandes eléctricas.

El secretario general de UGT FICA, acompañado por el secretario del sector Energético, Andrés Muñoz, y por los secretarios generales de UGT FICA en las Comunidades Autónomas de Aragón (José Juan Arcéiz), Asturias (Jenaro Martínez) y Castilla y León (Miguel Ángel Gutiérrez), ha recordado al Ministro el rechazo de nuestra Organización a las amenazas de cierre de las centrales térmicas que están llevando a cabo las compañías eléctricas, y le ha transmitido que, en ningún caso, “debe ceder a estas presiones”, y que en esta lucha “no debe de sentirse solo”, ya que nuestra Organización “apuesta firmemente por el mantenimiento de las centrales térmicas y del sector del carbón”. A este respecto, Pedro Hojas le ha hecho entrega al Ministro de un Manifiesto en defensa de las centrales térmicas y el sector del carbón en el que defiende “que se mantenga la actividad en las centrales, que se mantengan los puestos de trabajo y no se condene al desempleo y al despoblamiento a las comarcas” afectadas.

180110 concentracion termicas UGT FICAHa coincidido con el Ministro en señalar que los argumentos que emplean las eléctricas “son falsos, incluso torticeros”, ya que “intentan hacer ver que lo moderno es lo verde” y que eso se consigue cerrando las térmicas y el sector del carbón “y eso no es verdad”. Lo que están haciendo es “jugar con las emisiones de CO2 ya que, si cerraran las térmicas, los derechos de emisión de éstas se trasladarían a otras comarcas u otros países, con lo cual no se conseguirían reducir las emisiones”. Ha insistido en que las eléctricas “están jugando con las palabras y utilizando la descarbonización como si fuera sinónimo de eliminación del carbón, cuando no es cierto”. Lo que hay que hacer es eliminar el CO2 y hacerlo menos contaminante, “lo que no se consigue con el cierre de las térmicas o del sector del carbón”.

Ha recordado que lo que tienen que hacer las empresas eléctricas “es invertir en las centrales térmicas”. Es más, “si lo hubieran hecho hace unos años, los niveles de emisión de gases ahora serían mucho menores”. Por el contrario, las eléctricas se han repartido cuantiosos beneficios y no han invertido en las térmicas de nuestro país. Pedro Hojas ha exigido que, de una vez por todas, las eléctricas “digan la verdad, y apuesten por nuestro país y por la modernización de las centrales”, ya que “eso es invertir en nuestro país, y colocarse a la vanguardia de las tecnologías actuales”.

180110 concentracion termicas 3 UGT FICAHa insistido en que nuestro país necesita “todas las fuertes de energía”. “No podemos renunciar a ninguna”, ha recalcado. “El mix energético que tenemos en la actualidad es equilibrado” y lo que hay que hacer es caminar con las políticas energéticas de la UE, que contemplan la posibilidad de mantener las centrales térmicas hasta el año 2050. “Necesitamos un política real de estado, atemporal y fuera del debate político cortoplacista para conseguir que nuestro país sea viable y sostenible”.

En esta línea, UGT FICA le ha exigido al Gobierno que transforme el grupo de expertos que está debatiendo sobre el futuro de la energía, y en el que participa UGT, en un foro que avance hacia “un Pacto de Estado por la Energía en el que partidos políticos, empresas y sindicatos participemos en el diseño consensuado de la política energética de nuestro país a largo plazo con la que se garantice la sostenibilidad, el empleo y una tarifa eléctrica que facilite la competitividad de nuestro país”.