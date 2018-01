El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido esta tarde a la nueva propuesta que lanza su partido en materia educativa, y que está inspirada en una medida similar de la Junta de Andalucía: la gratuidad de las primeras matrículas de los estudiantes de grado en las universidades públicas de toda España; “que es una forma también de extender los derechos de nuestros jóvenes”.

En el curso de una Asamblea Abierta sobre pensiones celebrada en Sevilla, Pedro Sánchez ha denunciado que “lo que está haciendo este gobierno es nada”, dando “la sensación de que esta legislatura está acabada”; y que esta parálisis e inacción no solo obedece al auge de Ciudadanos, sino también a que el PP “está en shock y paralizado por la corrupción” que le afecta. “Da la sensación de que la corrupción a este ritmo en el PP va a ser como la gaviota, marca de la casa”, añadió.

Afirmó que “el PSOE no va a cruzarse de brazos” y que quiere “liderar las grandes transformaciones que necesita el país desde la oposición”. “El país no puede pararse y no resolver los muchos problemas que tiene la gente”, de ahí que hayamos propuesto “diez grandes acuerdos” a desarrollar en los próximos seis meses, para después llevarlos al Congreso con idea de debatirlos y acordarlos junto al resto de fuerzas parlamentarias, y si no salen adelante incluirlos en el programa electoral socialista.

Respecto a Cataluña, afirmó que los socialistas “no vamos a dejar de defender la Constitución y la integridad del territorio, pero vamos a defender también y plantear con el mismo ahínco los problemas de los ciudadanos”. Esos que recoge el informe de Intermon-Oxfam hecho público esta semana, según el cual 10 millones de personas en España -que está creciendo económicamente-, viven por debajo del umbral de la pobreza, o somos el tercer país de la UE en desigualdad”.

Sánchez ha lamentado “que parezca que el debate político en España, con todos los problemas que hay, se sintetice en si una persona puede ser elegida o no telemáticamente”, como es el caso de Puigdemont, “y no en los problemas reales de la gente”, y se ha preguntado “cuándo va a hablar la política de las cosas que nos afectan a todos y determinan la orientación de nuestro voto”.

En cuanto a las pensiones, Pedro Sánchez ha criticado que el Gobierno haya “debilitado los ingresos a la Seguridad Social, reformado el mercado laboral para precarizar los trabajos y reducir los sueldos, prácticamente esquilmado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social o hecho una contrarreforma de las pensiones que lo que implica es que solo vayan a crecer un 0,25%, cuando la inflación está por encima del 1%, se ha reducido el número de fármacos que cubre la sanidad pública y ha subido el coste de la vida, incluidos el agua y la energía”.

Ante ello, explicó, “podemos seguir el camino de la derecha”, que “es lo de siempre, pedir créditos e hipotecarnos el futuro para pagar las pensiones y vivir a costa de nuestros hijos y nietos” o “plantear una alternativa desde la izquierda” que consiste en “reconstruir el Pacto de Toledo para que las pensiones crezcan por encima del IPC, racionalizar los gastos de la Seguridad Social de manera que los que nos le corresponden vayan a los PGE, reivindicando mejores sueldos porque si hay sueldos dignos habrá pensiones dignas, proteger el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y crear nuevas vías de financiación complementarias”.

Respecto a este último punto ha recordado que los socialistas plantean “rescate por rescate” y “crear un impuesto extraordinario a la banca para recaudar en torno a 1.000 millones de euros que no resolverán el problema del déficit público en su conjunto pero que garantiza justicia fiscal, que los bancos van a aportar aquello que ya en su día aportó la clase media y trabajadora para rescatar a los bancos”; algo que se hará “con cargo a los beneficios de la banca para que no lo repercutan en el ciudadano”.

Sánchez ha concluido pidiendo a todos que se movilicen para “defender, recuperar y reivindicar nuestro patrimonio”, como son las pensiones o el Estado del bienestar. Solo entonces, “si todos los trabajadores y trabajadoras creemos que ese patrimonio no nos lo puede quitar como nos lo está quitando la derecha, estoy seguro de que a Rajoy le quedarán dos años de mandato y cuando sean las elecciones generales lograremos el cambio político que necesita nuestro país”, concluyó.