“Aquí está la izquierda de Gobierno”. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este mediodía en Madrid que “hoy el reloj del PSOE y el de España marcan la misma hora, hoy el PSOE pone rumbo a La Moncloa” con “un proyecto de izquierdas, creíble y coherente” porque el Partido Socialista es “la izquierda de gobierno que garantiza seguridad, solidez, seriedad y solvencia” porque “cuando el PSOE gana, gana España”.

Sánchez ha clausurado el 39 Congreso destacando la valía de su nuevo equipo. “Una Ejecutiva plural, intergeneracional, paritaria y diversa” que tiene por delante la tarea de “hacer realidad” la izquierda “que cumple, que escucha y que unirá lo que quebró la derecha en estos seis años” cargados de recortes sociales. Porque los socialistas “somos la alternativa al Partido Popular” y por eso el líder del PSOE ha asegurado que “solo competimos con el PP, nuestra única meta es derrotar a la derecha para gobernar por la justicia social”.

PONER FIN A LA ETAPA NEGRA DEL PP

Pedro Sánchez.

Por eso el secretario general, ante los 8.500 asistentes a la clausura ha garantizado que “trabajaré sin descanso para conseguir una mayoría parlamentar que cierre esta etapa negra de gobierno del Partido Popular”. “El PSOE estará con el Estado, pero no con este Gobierno”, con “una oposición de Estado”. Y ha recordado que “el cambio depende fundamentalmente de tres fuerzas políticas y, si continúan los vetos, el PSOE hablará claro y les dirá a los millones de votantes progresistas que quieren cambiar la realidad del país que en las próximas elecciones apoyen mayoritariamente al único partido que puede garantizar el cambio, que es el PSOE”.

Sánchez ha propuesto “abrir un espacio de negociación y acuerdo con el resto de fuerzas del cambio en el Parlamento” para “desmantelar” los recortes del gobierno del Partido Popular y demostrar que “el centro de la acción política de la agenda de la izquierda es la agenda de la mayoría social” basada en el amparo a los desempleados, salarios dignos, la igualdad. “España necesita una alternativa” porque “ni el presidente, ni su gobierno, ni su partido se parecen a España”. El país “pide cambio y está poniendo sus ojos en nosotros” así que el Partido Socialista está llamado a “liderar ese cambio”. “El nuevo PSOE se abre paso y es el PSOE de siempre, el que nunca tuvo miedo al cambio y que siempre lideró el cambio”.

Y como “aliados del Estado”, los socialistas harán “oposición de Estado” a un presidente del gobierno “que se permite decir que gracias a él, en España quien la hace la paga cuando debería decir que a quien le pillan, la paga”. “¿Cuántos Bárcenas, Granados, Ignacios González hay escondidos sin pillar?”. Se ha preguntado Sánchez que se ha comprometido a “extirpar” la corrupción que representa el Partido Popular. “El Partido Popular necesita una cura de regeneración que solo puede tener en la oposición”. “Hemos visto a Esperanza Aguirre dimitir, señor Rajoy, no creo que no sufra casos de corrupción al menos tan graves como el de la señora Aguirre”, zanjó.

A FAVOR DE ESPAÑA Y DEL CATALANISMO

39 Congreso PSOE.

El secretario general del PSOE se ha declarado “a favor de España y del catalanismo”. “Afirmar que estamos a favor de España y del catalanismo es enfrentarnos a dos visiones excluyentes -el neocentralismo del Gobierno del PP y el independentismo catalán- que se retroalimentan mutuamente, que impiden avanzar en la búsqueda de una solución acordada, y que pretenden monopolizar el debate sobre lo que es España y lo que es Cataluña, como si entre una y otra no hubiera alternativa”, ha señalado. “Hoy hay dos gobiernos, en Madrid y en Barcelona, que no desean iniciar dialogo alguno y viven mejor en el conflicto. Los dos gobiernos son dirigidos por partidos carcomidos por la corrupción”, ha añadido.

Frente a ello, Pedro Sánchez ha defendido un “espacio de encuentro, la idea de que España es un proyecto compartido y favorable al fortalecimiento del autogobierno catalán y al reconocimiento de su identidad nacional dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Y ese espacio de diálogo, negociación y acuerdo es el que proponemos el PSC y el PSOE”. Para el secretario general, “la salida lógica y racional llegados a este punto del desarrollo de la España autonómica, es la reforma federal del Estado, asentada en nuestros propios principios de la Declaración de Granada”.

“Considero que España es un país con un solo Estado y con una única soberanía, la del conjunto de españoles, por eso no apoyamos el referéndum independentista. Defendemos que España es una nación de naciones con una única soberanía, la del conjunto del pueblo español, y con un único Estado. Un Estado que 40 años después exige reformarse, culminar su ser federal y perfeccionar el reconocimiento de su carácter plurinacional”, aseguró.

“España no es ni Rajoy ni el PP. España no es inmovilista, España no es anticatalana. España es plural y diversa, España es progresista, España es solidaria, España quiere a Cataluña”, ha enfatizado.

HAGAMOS IZQUIERDA, HAGAMOS REALIDAD EL CAMBIO

39 Congreso PSOE.

Pedro Sánchez ha terminado su intervención con un emocionado recuerdo a Toño Alonso, Pedro Zerolo, Elena de la Cruz y, especialmente, a Carme Chacón: “Carme nos ha dejado, pero su recuerdo y su ejemplo seguirá vivo entre nosotros. En su discurso de presentación a la Secretaría General del partido dijo que el PSOE debe ser coherente. Si decimos izquierda, hacemos izquierda. Si decimos cambio, hacemos cambio. Hoy las palabras de Carme están tan vivas como su recuerdo, porque los socialistas hemos decidido seguir el camino que ella nos señaló. El camino de cumplir con la palabra dada, volver a ser la izquierda de nuestro país, y ser la alternativa al gobierno del PP”.

“En política como en la vida, hay que optar, se exige elegir bajo qué bandera se lucha. Bajo qué idea. Los socialistas ya hemos elegido: frente a la explotación, elegimos buenos empleos; frente a los recortes, dignidad; frente a la confrontación territorial, federalismo; frente a la desigualdad de la mujer, feminismo; frente al expolio de nuestros recursos naturales, ecologismo; frente al poder de unos pocos, democracia; frente a la corrupción, decencia; frente al conformismo, rebeldía; frente a la resignación, esperanza, la esperanza de lograr un país mejor”, ha concluido. “Hemos dicho izquierda, hagamos izquierda. Hemos dicho cambio, hagamos realidad el cambio. Pongamos al PSOE rumbo a La Moncloa. A ganar, compañeros”.