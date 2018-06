ENTREVISTA CONCEDIDA A TVE. LA PRIMERA EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DESDE QUE ES PRESIDENTE DEL GOBIERNO

En la primera entrevista como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado que pretende agotar la legislatura y convocar elecciones en 2020. También ha asegurado que quiere reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en julio y que ve “razonable” el traslado de los líderes independentistas a cárceles catalanas.

Así se ha expresado esta noche, en TVE, el presidente del Gobierno en la primera entrevista que ofrece a un medio de comunicación desde que es presidente del Gobierno y que ha tenido lugar desde el Palacio de la Moncloa.

Pedro Sánchez ha manifestado que no anticipará los comicios: “Aspiro a convocar las elecciones en 2020, agotar la legislatura”.

Preguntado por Podemos, el presidente afirma que “es importante que las formaciones progresistas” puedan entenderse en objetivos como el sistema público de pensiones o el déficit de la Seguridad Social.

Anuncia que esta semana cerrará las reuniones con los presidentes de Cataluña, Andalucía, Galicia y País Vasco. “Espero reunirme con el señor Torra a principios del mes de julio”, afirma Sánchez.

Sánchez, sobre los presos independentistas: “Es razonable que una vez termine el periodo de instrucción, Instituciones Penitenciarias tome la decisión de trasladar a los presos independentistas a las cárceles catalanas para que estén cerca de sus familias y de los letrados”.

Manifiesta que el caso de los presos etarras es singular y diferente al de los independentistas catalanes. “Tienen condenas en firme y la legislación es bastante clara. Tras el anuncio de disolución, hay que abordar el problema con una política penitenciaria distinta. A quienes hemos sufrido el zarpazo de ETA, pido que esto no sea motivo de discordia. La democracia derrotó a ETA”.

“Lo que ha ocurrido con el Acuarius en el Mediteráneo (…) se podía haber convertido en una verdadera tragedia humanitaria” si España hubiese mirado para otro lado, afirma Sánchez, y añade: “El Gobierno de España tiene que hacer un llamamiento a la solidaridad de la UE, esto sólo se puede solventar con una política europea”.

“Las vallas y fronteras se pueden proteger sin tener que lesionar a los seres humanos”, prosigue, preguntado sobre su voluntad de eliminar las concertinas para retener la inmigración. “Tenemos que respetar los derechos humanos y hacer una política migratoria sensata. Nosotros no vamos a abrir las fronteras, pero tenemos que gestionar bien los flujos migratorios”, añade. Y sentencia: “Más que un efecto llamada, hay una llamada a la solidaridad”.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Entrevista TVE. Imagen TVE - 18-06-18

Sánchez romperá la tradición de realizar la primera visita oficial de un presidente del Gobierno a Marruecos: “Hay que ser consciente de las circunstancias en que se ha nombrado este gobierno”, porque “no ha habido transición”, ha afirmado. “La primera llamada fue al primer ministro marroquí, ambos nos emplazamos a conocernos personalmente en un viaje oficial que próximamente haré, pero habrá que hacerlo acompasando las agendas, espero que en el segundo semestre de este año”, concluye.

Sobre política de empleo, expone: “Ahora mismo en el Congreso no existe una mayoría para derogar la reforma laboral en su totalidad, pero sí para tocar algunos artículos muy lesivos como la ultra actividad, como el artículo 42 que precariza las relaciones laborales de las empresas subcontratadas y queremos darle un impulso muy grande a acabar con la brecha salarial y garantizar la igualdad de género”.

“Este gobierno va a hacer todo lo posible para garantizar el sistema público de pensiones”, ha proseguido Pedro Sánchez, que ha criticado que el anterior Ejecutivo “no dejó en muy buen estado las cuentas públicas”. El fondo de la Seguridad Social está por debajo de los 10.000 millones de euros, ha recordado, cuando hace seis años estaba entorno a los 60.000 millones.

“Este Gobierno se va a remangar para garantizar el sistema público de pensiones”, ha proseguido: “Tenemos que hablar de las cotizaciones a la seguridad social para destopar las cotizaciones máximas”.

Al respecto de la reforma de RTVE. “Mi compromiso es que haya unos servicios públicos, una RTVE que no esté al dictado de ningún Gobierno ni partido”. “Me gustaría que ese acuerdo parlamentario se fraguara esta semana en el Congreso de los Diputados, pero aunque no lo haga, el Gobierno no va a mirar hacia otro lado”, ha añadido.

De haber sabido el comportamiento que tuvo el exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta con Hacienda, “probablemente” no le hubiera designado para el cargo, afirma Pedro Sánchez.

Sánchez Conocía la imputación del ministro de Agricultura, Luis Planas. Pero afirma que sus explicaciones son “suficientes” sobre “un hecho administrativo que nada tiene que ver sobre corrupción”.

Se compromete ahora a materializar la lucha contra la violencia de género, especialmente a través de Carmen Calvo, la vicepresidenta y ministra de Igualdad.

“El 8 de marzo este país cambió. Hubo un antes y un después que entró en este Gobierno”, añade.

El presidente del Gobierno traslada la a los ciudadanos “certeza” de que la Justicia es igual para todos, en referencia a la entrada en prisión de Iñaki Urdangarin.

Sobre la polémica del Valle de los Caídos: “España no se puede permitir como democracia símbolos que separen a españoles. Algo inimaginable en Alemania o Italia tampoco lo puede ser en este país. Es una cuestión de cerrar heridas y a pelo para ello a todos los partidos parlamentarios, incluído al PP, que también condenó hace unos años al franquismo”.

Sánchez, que gobierna gracias a la moción de censura que ganó contra Mariano Rajoy, aclara: “Yo nunca voy a decir que el PP es un partido corrupto. Hay muchos votantes, militantes y políticos que se avergonzaban de la corrupción de ese partido”.

Preguntado por la Selección Española de fútbol. “Ojalá” reciba a una Selección victoriosa tras el Mundial, ha afirmado Sánchez, que ha comentado su afición por el deporte después de que esta mañana publicara la cuenta de Twitter de La Moncloa unas imágenes de él entrenando y saliendo a correr. “El deporte es mi vida”.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Entrevista TVE. Imagen TVE - 18-06-18

