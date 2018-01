El secretario general, Pedro Sánchez, aseguró hoy que “sin salarios dignos no va a haber pensiones dignas” y por eso anunció que el PSOE ha aprobado un Plan de choque contra la precariedad laboral, que contiene un conjunto de medidas para el buen empleo y la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones.

En rueda de prensa en Ferraz, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Permanente, Sánchez denunció que para el PSOE es “esencial” luchar contra la precariedad laboral que ha provocado la reforma laboral del PP, que lleva a un coctel de “temporalidad y sueldos bajos” y que también tiene un impacto en la recaudación de la Seguridad Social y en el sostenimiento de nuestro Sistema Público de Pensiones.

El líder socialista explicó que ese plan de choque incluye 11 medidas: reforzar el principio de causalidad en la contratación para conseguir que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo; extender la estabilidad en el empleo en las Administraciones Públicas; fortalecer la negociación colectiva en materia contratación; establecer penalizaciones a las empresas que abusen de la contratación temporal; elevar las indemnizaciones por finalización de los contratos temporales; actualizar la normativa del trabajo a tiempo parcial; limitar y reordenar los incentivos económicos generalizados a la contratación laboral; garantizar que los trabajadores subcontratados cobren el mismo salario con idénticas condiciones laborales que los trabajadores de la empresa matriz; impulsar la inserción laboral de los jóvenes; reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y evitar los abusos en las horas extraordinarias ilegales.

Unas medidas que los socialistas plantearán a todos los agentes sociales y colectivos afectados en las próximas semanas.

Pensiones

En materia concreta de pensiones, Pedro Sánchez explicó que en el plan de choque los socialistas denuncian la situación de emergencia que atraviesa nuestro sistema público de pensiones, el déficit estructural, el vaciamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el endeudamiento por el crédito de 15.000 millones que pidió el Gobierno al Tesoro para financiar las pensiones. “Ahora mismo las pensiones de nuestro mayores no las están financiando los trabajadores de hoy, sino nuestros hijos e hijas y las nietas y nietos de los jubilados de hoy”, por la “mala gestión del Gobierno del PP”. Asimismo, el PSOE también denuncia las subidas de las pensiones del 0,25%.

Para solucionar esta situación, Sánchez recordó que el PSOE propone la creación de dos impuestos para financiar pensiones: un impuesto de transacciones financieras y un impuesto extraordinario a la Banca. “Si los ciudadanos hemos desembolsado 77.000 millones de euros, ahora la Banca tiene que arrimar el hombro para rescatar y pagar las pensiones de hoy y las de mañana”, explicó.

Frente a las descalificaciones de PP y Ciudadanos a estos impuestos, el secretario general planteó a ambas formaciones que “si no quieren subir las cotizaciones a las Seguridad Social, si no están de acuerdo en que se tienen que subir los sueldos a los trabajadores y trabajadoras y tampoco están de acuerdo en que se cree un impuesto extraordinario a la Banca para que rescate y pague las pensiones, cómo pretenden financiar y resolver el déficit estructural de nuestro sistema público de pensiones”. En este sentido, apuntó que a lo mejor “ambas formaciones lo que no quieren es un Sistema Público de pensiones y unas pensiones dignas en nuestro país”.

Exige la comparecencia urgente de De la Serna y Zoido

Pedro Sánchez ha insistido durante su comparecencia en que “estamos ante una legislatura acabada de un gobierno agotado” que, “después de la crisis provocada por las nevadas de hace unos días, es también un gobierno escondido”. De ahí que haya instado a Rajoy a que “exija la comparecencia urgente” en el Parlamento de sus ministros de Fomento e Interior, “que aún no han rendido cuentas” de una “pésima gestión, que sufrieron miles de ciudadanos atascados” debido a su “inoperancia”.

Para el líder socialista, el de Rajoy es también un gobierno “dividido internamente” y “claramente a la espera de ver si Rajoy deshoja la margarita y se sucede así mismo o cede el testigo a otro miembro del PP”. Y “un gobierno en estado de shock” y “paralizado” debido además al crecimiento electoral de su socio y competidor en el bando derecho como es Ciudadanos. En su opinión, “el problema es que esta guerra fría entre ambas formaciones conservadoras tiene una víctima que son los españoles, como consecuencia de la inacción y la parálisis del actual gobierno”.

Ante esta situación, Sánchez ha vuelto a recordar que el PSOE puede esperar a que se convoquen elecciones generales, o bien liderar desde los gobiernos locales, autonómicos y desde la oposición parlamentaria, esas transformaciones que necesita España a través de los 10 acuerdos de país que presentó la pasada semana.

10 responsables de la Ejecutiva para impulsar los acuerdos de país

Unos acuerdos que el PSOE va a debatir con los colectivos sociales y a impulsar posteriormente a nivel parlamentario, y que contarán cada uno de ellos con un responsable de la CEF al frente.

Así, el acuerdo de Pensiones será liderado por Magdalena Valerio, secretaria de Seguridad Social y Pacto Social; el de Educación por Mari Luz Martínez Seijo; Francisco Polo será responsable del acuerdo por la Ciencia y la Industria; mientras que al frente de la propuesta de Agua, Clima y Energía estará Hugo Morán.

En la creación del Ingreso Mínimo Vital o renta básica trabajará la senadora María Luisa Carcedo; Toni Ferrer, se centrará en el acuerdo sobre el Pacto de Rentas; Omar Anguita, secretario general de JSE, trabajará en el rescate a los jóvenes, y Carmen Calvo en el acuerdo sobre Igualdad de género. En materia de financiación autonómica y local, el responsable será el secretario de Economía, Manuel Escudero, quien a su vez coordinara los trabajos de empleo, rescate a jóvenes y pensiones, y, finalmente, José Manuel Rodríguez Uribes, centrará su labor en la ejecución de un nuevo Pacto Constitucional.

Como afirmó Pedro Sánchez, desde el PSOE “le damos mucha importancia a la puesta en marcha de estos diez acuerdos de país”, porque queremos que “la ciudadanía vea a la política respondiendo a sus demandas, a sus preocupaciones, a aquellas cosas que realmente le mueven”, más allá de la cuestión territorial.

Caso Palau y apertura juicio al PP de Valencia por Gürtel

En el turno de preguntas Pedro Sánchez se ha referido a la condena a Convergencia por el caso Palau conocida hoy, así como a la “cada vez más evidente financiación irregular” del PP valenciano –en el día en que se abre juicio a esta formación por la trama Gürtel- y ha denunciado “la grave hipocresía de la derecha”, tanto la española como la catalana, porque “al final se envolvían en banderas proclamando la patria”, cuando “lo que han hecho es esquilmar el patrimonio de muchísimos ciudadanos”.

En su opinión, aunque “quedan aún por dirimir muchísimas responsabilidades políticas, hay una gran lección para la ciudadanía catalana y la del conjunto del país” con ambos casos y es que “hay políticos que confunde patria con patrimonio y acaban llevándoselo a paraísos fiscales”.