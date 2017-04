En el año 2000, con José María Aznar al frente del Gobierno, se incluyó en el Código Penal el artículo 578, para sancionar “el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución”, previendo condenas de entre uno y dos años de cárcel. Sin embargo, ya en 2015 y con una nueva mayoría absoluta del PP, Rajoy aprobó una reforma del mencionado artículo para aumentar hasta los tres años la condena máxima prevista, haciendo además referencia explícita a la posibilidad de sancionar la publicación de contenidos en redes sociales e Internet. La realidad es que la Audiencia Nacional, un tribunal cuya función principal consiste en juzgar delitos relacionados con el terrorismo, instruía en el pasado mes de febrero un total de ocho causas, siete de las cuáles abiertas por comentarios y chistes realizados en redes sociales. La Fiscalía, un organismo dependiente jerárquicamente del Gobierno, ha insistido una y otra vez en la apertura de procesos penales por esta causa e incluso ha recurrido el archivo judicial o las sentencias absolutorias emitidas por diferentes órganos judiciales.

Habida cuenta de la cantidad de investigaciones abiertas por las Fuerzas de Seguridad del Estado, la senadora Maribel Mora pregunta al Gobierno “cuántos recursos invierte el Estado en la persecución y condena de chistes difundidos por las redes sociales”. La pregunta, ya formulada, habrá de ser respondida oralmente en la Comisión de Interior del Senado. El Ministerio del Interior habrá de dar cuenta de los recursos públicos que se destinan a la denominada ‘Policía del Twitter’, aquellos efectivos policiales que el Gobierno destina a censurar contenidos en redes sociales. Según la senadora Mora, “la persecución del humor en Internet es un absoluto disparate y es algo que además no sucede en ningún otro país que se considere democrático”.

Resulta además cuanto menos extraño que, a pesar del prolijo trabajo al que nos ha acostumbrado la ‘Policía del Twitter’ impulsada por el actual Gobierno, parece que se han terminado mayoritariamente persiguiendo, como apología del terrorismo, el humor realizado por personas no relacionadas con ninguna organización terrorista relacionado con la crítica a una determinada ideología política y no otra. Sin embargo, no parece que se hayan perseguido comentarios vertidos en redes sociales como los que, en 2015, instaban a colocar una bomba en plena Puerta del Sol, coincidiendo con una manifestación convocada por Podemos. Podría llegar a pensarse que el Gobierno está utilizando recursos públicos exclusivamente para acallar aquellos comentarios que, vertidos en Internet, no son de su agrado.