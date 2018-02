El miércoles 21 María Dolores Cospedal clausurará el encuentro en Madrid. El PP presentará dos resoluciones relativas al secesionismo y la libertad del preso cubano Eduardo Cardet. También intervendrán Alfonso Fernández Mañueco, José Ramón García-Hernández, Alfonso Dastis y García Albiol.

El Partido Popular acoge la próxima Cumbre de Líderes de la Unión Demócrata Internacional (IDU), que tendrá lugar del 18 al 21 de febrero en Salamanca y Madrid. Esta Cumbre contará con la asistencia de más de cien dirigentes de partidos de centro derecha de todo el mundo, ministros y altos cargos, de los 5 continentes y de más de 36 países.

El Partido Popular quiere poner en valor el hecho de acoger en España un cónclave de esta naturaleza, que se va a celebrar bajo el título “Inestabilidad, separatismo y retos para los Estados: ¿cómo salvaguardar la seguridad global?”, y en el que se tratarán diversos temas como la preservación de la Unidad del Estado; las tendencias futuras en política exterior y de seguridad; política en tiempos de incertidumbre; corrupción; los jóvenes y la mujer en la política internacional; comunicación política o el fortalecimiento de la libertad y la democracia.

El PP es miembro desde 1983 de la Unión Demócrata Internacional, que cuenta con más de 80 partidos de más de 60 países demócrata cristianos y partidos de centro-derecha. Entre los miembros fundadores de esta organización figura la ex primer ministro de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, el ex presidente de Estados Unidos, George Bush, el ex presidente francés, Jacques Chirac o el ex canciller alemán, Helmut Kohl. No es la primera vez que el Partido Popular acoge un evento de esta organización, ya que en abril del año 2014 tuvo lugar en Madrid la reunión de su Comité Ejecutivo.

AGENDA

El programa de trabajo de la IDU comenzará el lunes 19 de febrero en Salamanca, con la apertura por parte del Presidente de Castilla y León y Alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el posterior Comité de Asuntos Exteriores de la organización, que contara con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, el Presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, y el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular y portavoz de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados, José Ramón García-Hernández.

Durante la reunión del Comité de Asuntos Exteriores, el Partido Popular va a presentar dos resoluciones que se debatirán y votarán entre todos los miembros de la IDU: una sobre el secesionismo y otra respecto a la petición de libertad del preso cubano, Eduardo Cardet.

Durante el martes 20 de febrero, tendrá lugar el Comité Ejecutivo de la IDU donde se decidirán las próximas líneas políticas de la organización, y el miércoles 21, la Cumbre se trasladará a la sede Nacional del Partido Popular, en Madrid, para elegir al nuevo Comité de Dirección de la IDU para los próximos años.

COSPEDAL CLAUSURARÁ LA CUMBRE

Durante la última jornada, en la que participará la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, también está prevista la elección del próximo presidente de la IDU, Stephen Harper, ex primer ministro de Canadá, así como del nuevo Comité de Dirección de la IDU para los próximos años. Posteriormente, todos los participantes se trasladarán al Congreso de los Diputados para ser recibidos por el Comité de Dirección del Grupo Popular.