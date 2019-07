Andrea Levy c ritica que “Sánchez quiere cargar a los españoles con la responsabilidad de ir a las urnas por no hacer su trabajo”, y c alifica de “insólito” que el presidente del Gobierno en funciones plantee una reforma de la Constitución cuando la presidenta del Congreso ni siquiera “ha tenido a bien” constituir la Diputación Permanente de la Cámara.

La vicesecretaria de Estudios y Programas lamenta que los ciudadanos ven esta situación de falta de acuerdos con “perplejidad” porque “ellos ya han hecho lo que debían, que es ir a las urnas”. Sobre la propuesta de Sánchez de modificar el artículo 99 de la Carta Magna considera que “no se pueden cambiar las reglas del partido sin haber empezado” y aboga por que se aborde con el consenso de los partidos porque es un reforma importante del sistema electoral.

Recuerda que existe la posibilidad de acuerdo entre las dos izquierdas porque ya alcanzaron pactos en 2015 y 2016 y “los actores, Iglesias y Sánchez, no han cambiado”, y s ubraya que el PSOE también ha alcanzado pactos con otras fuerzas políticas como ha sucedido en la Diputación de Barcelona, donde han recibido el apoyo de Junts per Cat para gobernar esta institución.

Levy c ritica que “Sánchez se encontraría más cómodo con la repetición electoral que intentado llegar a un acuerdo de investidura de las dos izquierdas y las fuerzas independentistas”. Destaca que “hay una aritmética parlamentaria posible que Sánchez no está explorando con éxito” y afirma que “el PP no puede hacer el trabajo a Sánchez porque él no se quiera entender con Iglesias”. “Si busco las responsabilidades fuera no la voy a tener dentro”, ironiza.

Señala que tras el pleno fallido de investidura en la Asamblea de Madrid, se van “superando obstáculos”, y a boga por “dar ejemplo en Madrid y Murcia” y demostrar que se puede llegar a un acuerdo en el que cada formación se “quite el gorro de partido” y se ponga a trabajar en las instituciones por mejorar la vida de los ciudadanos.