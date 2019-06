“O se está con los demócratas y los constitucionalistas que condenan la violencia etarra, o se pacta con los que intentan blanquearla y no renuncian a su historial criminal”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido hoy a Pedro Sánchez que no se puede estar con Bildu, los proetarras y al mismo tiempo pedir que el PP se abstenga en su investidura. “Somos completamente incompatibles y censuramos que aquellos que no han pedido perdón a las víctimas del terrorismo pretendan ser blanqueados en las instituciones democráticas”, ha indicado el líder del PP tras constituirse ayer la Mesa del Parlamento de Navarra en la que el PSN votó, junto con Bildu, a favor del candidato nacionalista.

Casado ha sido muy claro al advertir al presidente del Gobierno en funciones que “o se está con los demócratas y los constitucionalistas que condenan la violencia etarra, o se pacta con los que intentan blanquearla y no renuncian a su historial criminal”.

A su llegada a Bruselas para participar en la Cumbre Estatutaria del Partido Popular Europeo, el dirigente popular ha destacado que Sánchez “aún está a tiempo” de permitir que Navarra Suma gobierne en la Comunidad Foral, tal y como los navarros dejaron claro el 26M duplicando en escaños al PSN.

En este contexto, ha calificado de “indignante” que el mismo día que se conmemora el 32º aniversario del atentado de Hipercor, los socialistas navarros faciliten la entrada en la Mesa del Parlamento a los “herederos de ETA” que aún no han condenado los crímenes de la banda terrorista.

SÁNCHEZ PREFIERE A SEPARATISTAS FRENTE A REGIONALISTAS

En declaraciones a los medios antes de comenzar la citada cumbre, Pablo Casado ha lamentado que el candidato socialista esté dejando claro con quién quiere ser investido, al tiempo que ha denunciado que Sánchez haya abandonado la línea de pactar con partidos regionalistas para volver a llegar a acuerdos con ERC o Bildu.

Junto a ello, el líder del PP ha exigido al presidente del Gobierno que impida que los presos de ERC que se presentaron a las elecciones europeas adquieran la condición de eurodiputados. “Esperamos que ese no te preocupes no sea que el Gobierno no hace todo lo posible para evitar que Junqueras y Puigdemont sean europarlamentarios”, ha destacado.

Por otro lado, Casado ha calificado como “satisfactorias” las negociaciones que su partido está llevando a cabo en diferentes comunidades autónomas, recalcando que “no hay nada secreto” en las mismas y que, en el caso de Madrid, el acuerdo firmado con Ciudadanos es compatible con el suscrito con Vox.

EL PP DEBE PRESIDIR LA COMISIÓN Y LA EUROCÁMARA

En clave comunitaria, Casado ha defendido que el PPE presida tanto la Comisión Europea como la Eurocámara, tras haber ganado las elecciones al Parlamento Europeo.

Asimismo, ha agradecido al presidente del Parlamento, Antonio Tajani, que haya puesto “orden” a la pretensión de los independentistas catalanes de utilizar las instituciones europeas.