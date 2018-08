El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha recordado este lunes al presidente del Gobierno que un país democrático como España no se puede permitir las agresiones que se están produciendo en Cataluña contra jueces y ciudadanos porque “los independentistas han llevado su ilegalidad y confrontación política a la calle”. “Esto no puede suceder. El Gobierno tiene que poner orden. No puede ser que los Mossos reciban instrucciones de la Generalitat claramente en contra de la Ley y el Gobierno no haga absolutamente nada”, ha criticado.