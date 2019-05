Asegura que mañana veremos cómo el Parlamento es instrumentalizado por los presos golpistas. Además, afirma que en la Mesa del Congreso, como presidenta estará, Batet, quien ha apoyado los indultos, y Pisarello, el que quita la bandera de España en el ayuntamiento de Barcelona. Asevera que va a ser una legislatura complicada con el nacionalismo envalentonado gracias a Sánchez

Recuerda que el centro-derecha ha ido a las urnas separado y que, por ello, ha ganado la izquierda. “El 26M hagamos realidad la remontada, los populares ejerceremos de contrapeso para encarar la crisis económica y que Sánchez no tenga manos libres para hacer lo que quiera con España”, afirma a la vez que sostiene que “no vamos a defraudar”

Solicitará al secretario general de las Cortes y al presidente que salga elegido, en primera vuelta, que exija un juramento en base a lo que marca la Ley, que juren o prometan por la Constitución y por el Rey y que no hagan formulas para humillar la legalidad y las instituciones españolas

“No permitamos que los independentistas y populistas manden, que Junqueras siga decidiendo cómo queda la gobernabilidad, los presupuestos o la Mesa del Congreso; que el populismo de Podemos determine la política que guiará el futuro. Sólo así garantizaremos la España que queremos”, enfatiza

Anuncia que Ana Pastor será vicepresidenta en la Mesa del Congreso de los Diputados “por su rigor, solvencia y capacidad de diálogo para afrontar una legislatura muy complicada”

Afirma que Pedro Sánchez ya tiene el pacto de Gobierno hecho con Podemos y ERC “y eso a España no le interesa”, añade

Insiste en la necesidad de aunar el voto de centro derecha y explica que en los anteriores comicios la fragmentación del voto hizo que Vox “con cinco millones de cruces no lograra ningún senador; Ciudadanos con 10 millones, lograse cuatro, mientras que el PSOE con 13 millones alcanzara 121 senadores”. “¿Era o no verdad que no podíamos ir separados a las urnas?, no era una estrategia a favor del PP”, asevera

Remarca la necesidad de poner un contrapeso a Sánchez en Ayuntamientos y Comunidades “porque si la división de centro y derecha hace que el PSOE tenga mayoría suficiente, pensarán que tienen carril libre y pagaremos doblemente los españoles el infierno fiscal que ya anuncian”

Traslada a los votantes que “no van a encontrar al PP fuera del PP” y que si están preocupados porque la división del voto puede dar alas a la izquierda “confíen en nuestro partido, que es el único que defiende sus intereses”

Destaca que “el PP de Galicia es un ejemplo para toda España en gestión, cercanía, trabajo y propuestas de futuro” y añade que “tenemos la suerte de contar con el mejor aval, Alberto Núñez Feijóo, para los alcaldes de esta comunidad”