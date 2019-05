Denuncia el intento de boicot de un acto sufrido por Cayetana Álvarez de Toledo, Alejandro Fernández y Ana Beltrán, en el municipio navarro de Etxarri Aranatz a manos de un grupo de abertzales. “Vamos a seguir yendo allá donde nos echan estiércol y nos escrachean”, advierte.

Lamenta que haya partidos que miran hacia otro lado y no ven que en España hay un problema “de pérdida de libertades patente”, sobre todo a los que acuden con determinados logotipos y denuncian lo que está pasando. “Hay que fortalecer la Nación española y no debilitar al Estado”, asevera.

Critica “el cinismo del PSOE” al pedir al PP su abstención para investir a Pedro Sánchez, cuando al mismo tiempo pacta la Mesa del Congreso con Pablo Iglesias, y apunta que realmente no quieren la abstención, “sino revalidar ese pacto” y decir que han tenido que hacerlo por no dársela.

Destaca que “para silencios los del PNV, que siempre juega a ser la banca” y “a ser la muleta del PSOE” y les recuerda los partidos nacionalistas “no tienen principios y solo tienen egoísmo aderezado por cierto clasismo o xenofobia”. Por ello, recuerda a los vascos que “cuando vayan a votar el PNV es la muleta de Pedro Sánchez; es parte de la matroska del PSOE en la que también están los independentistas, Podemos y Bildu”.

Apunta que “los que quieren romper España tienen muy claro que tiene que ir juntos y ser decisivos” y lo contrapone con que “no fuimos capaces de llegar al Gobierno porque nuestros votos se dividieron”. “Si no hay desmovilización y va todo el mundo a las urnas el 26M será el contrapeso a Sánchez que puede cambiar los posibles pactos postelectorales”, afirma.

Advierte de la “aritmética variable” de Ciudadanos, que ahora dice que “va a apoyar al PSOE allá donde el líder no sea muy afín a Sánchez; todo menos pactar con el PP, a no ser que no le quede más remedio”.

Subraya que hay que ir a votar el 26M con “la convicción humilde pero muy firme de que el PP es el mejor antídoto contra los radicales, la mejor vacuna contra la crisis económica y la mejor garantía para la unidad de España”.