El presidente del PP, Pablo Casado, ha instado hoy a Pedro Sánchez a “dejar de bailar con los independentistas que quieren romper nuestro país” y a “acabar ya con esta danza suicida para los intereses de los españoles”. Casado ha respondido así a las declaraciones del presidente del Gobierno sobre el PP, en las que afirmó que ‘no hay capacidad de diálogo porque dos no bailan si uno no quiere’.

Durante el acto de presentación de los candidatos del PP en Castilla-La Mancha, Casado ha criticado que “hoy en España, pese al balance triunfalista que Sánchez ha intentado hacer, vivimos uno de los peores momentos de nuestra historia”. En este sentido, ha recordado que “nunca antes se había visto que el Gobierno dependiera de los enemigos de España, que de forma abierta han dicho que quieren acabar con nuestro país y, por tanto, con la igualdad de los españoles, para mantenerse en el poder”.

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

De igual modo, el presidente del PP ha insistido en que “nunca antes” nuestro país había tenido un presidente del Gobierno al que se le entregaban 21 propuestas, entre las que se incluyen la mediación internacional, la autodeterminación a través de un referéndum, o insultos al Rey entre otras, y el jefe del Ejecutivo en vez de levantarse de la reunión, responde que no va a enseñar a los ciudadanos ese documento -pese a que el Partido Popular ha pedido que se anuncie qué incluye exactamente- y que va a seguir pactando con ellos, aunque amenacen con destruir España.

Por todo ello, en su discurso, Casado ha marcado la diferencia “fundamental” entre el PP y el resto de partidos a la hora de hacer política. En este punto, ha criticado que otros partidos cambien de opinión constantemente y que lo mismo tienen un vicepresidente de Podemos en el Gobierno regional, que afirman que el PP acertaba al decir que había que ilegalizar a los partidos independentistas que promueven la violencia e incumplen la ley, como hace García Page, o que, si tiene que rectificar, lo hace y no pasa nada.

Así, tras recordar que su partido ha exigido en reiteradas ocasiones que “dejaran de bailar con el independentismo”, Casado ha insistido en que “no puede ser que al final se elija como pareja de baile para la moción de censura a aquellos que quieren destrozar España y que lo mantengan para aprobar la senda de déficit, el techo de gasto, que quieran negociar los presupuestos con ellos y que, a cambio de eso, se dejen humillar con unas propuestas tan letales para nuestro futuro, para la unidad nacional como las que plantea el señor Torra”.

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

LOS PEORES COMPAÑEROS DE VIAJE

“Desde el PP no hemos parado de decirlo: no se pueden tener peores compañeros de viaje, no puede estar toda España rehén de aquellos que lo que quieren es romper con una historia centenaria y, además, hacerlo de manera que puedan decidir ellos, como si el Gobierno fuera un títere, lo que tienen que hacer en cada momento”, ha añadido.

En este punto, el líder de los populares ha hecho alusión a la valoración de ERC sobre la reunión de Sánchez y Torra. “Ha dado un aviso de ‘no aprieten demasiado a Pedro Sánchez, porque es el mejor presidente del Gobierno que podemos tener para los independentistas”, ha criticado Casado, para quien estas declaraciones “delatan que, gracias a que Pedro Sánchez está en el Gobierno, ellos están llevando a cabo su plan de ruptura sin que nadie les frene”.

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

“Lo mismo podemos decir del nacionalismo radical en el País Vasco. ¿Habéis oído lo que dice Arnaldo Otegi, el que se va de cena de Nochebuena con la secretaria general de los socialistas en el País Vasco, que todavía no ha condenado los crímenes atroces de ETA y que no ha colaborado ni ha instado a sus compañeros a que colaboraran en el esclarecimiento de los que quedan impunes, aquel que pide que dejemos de poner el foco en los independentistas y que lo pongamos en Pablo Casado?”, ha añadido Casado.

Sobre la exposición de Pamplona en la que se simula la celda de los terroristas presos, Casado ha asegurado que desde el PP respondemos que lo que tienen que poner al lado son los zulos de las víctimas de ETA o los ataúdes de los asesinados. “No se puede ser tan absolutamente indecente con las víctimas del terrorismo”.

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

BALANCE DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

En otro orden de cosas, Casado ha criticado que el Gobierno de Sánchez se esté apuntando como propios logros como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el aumento de las pensiones, la subida del sueldo a los funcionarios o la equiparación salarial de las FCSE, cuando todas esas todo medidas fueron pactadas y aprobadas por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy.

Asimismo, ha subrayado que el tiempo ha dado la razón al PP tras conocerse que 2018 se va a cerrar con “la peor cifra de los últimos cuatro años” en materia de crecimiento económico y que hay una desaceleración en la economía. Ante ello, ha criticado, el Gobierno propone “lo contrario de lo que hay que hacer”, al hablar de subir las cotizaciones sociales o encarecer la contratación, “poniendo en riesgo la reforma laboral que, gracias al PP, consiguió crear tres millones de empleos”, así como subir todos los impuestos.

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

“La economía no va bien, empieza a desacelerarse y todo ello en un momento en el que las recetas que se proponen son exactamente las contrarias a las que hacen falta ahora mismo: mantener la senda de crecimiento, la creación de empleo y bajar los impuestos, la deuda y el déficit”, ha apostillado.

Junto a ello, el líder popular ha tachado de “preocupante” el balance de estos 200 días de Gobierno de Sánchez en materia territorial y de la unidad de España.

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Cuando se cumple el primer aniversario del descubrimiento del cuerpo de Diana Quer, el dirigente popular ha querido recordar a las familias, a los amigos y a todas las víctimas de estos “delitos execrables”, así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han participado en la investigación de estos casos.

En este punto, ha vuelto a abogar por mantener la prisión permanente revisable, “que aprobó el PP y derogaron todos los demás partidos”, incluyendo la izquierda y Ciudadanos.

Tras subrayar que se trata de una medida “plenamente proporcional” y que está en vigor en los países más desarrollados de nuestro entorno, Casado ha recordado que el PP ha registrado en el Congreso que la prisión permanente revisable se amplíe a otros supuestos, entre ellos que los secuestros que acaben en asesinato o los asesinatos con ocultación de cadáver.

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

APUESTA POR EL ENTORNO RURAL

Asimismo, Casado ha afirmado que frente a otros partidos que quieren suprimir pueblos o diputaciones provinciales porque nunca han vivido en el entorno rural, “esta es una seña de identidad de nuestro partido y una de nuestras apuestas de futuro”.

De igual modo, ha reivindicado la labor del PP al frente de las negociaciones de la Política Agraria Común para defender los intereses de los castellano-manchegos y del resto de españoles, al tiempo que ha instado a Sánchez a defender la negociación de la PAC, que el PP dejó encarrilada ya que en el último presupuesto de la UE logró 47.500 millones de euros para España.

Por último, ha abogado por gestionar bien desde las administraciones públicas para lograr que el entorno rural sea más competitivo y ha recordado que este ámbito genera un valor añadido a través de las exportaciones o de sectores como el de la caza, la tauromaquia, el agroalimentario o el turismo rural, que vertebran y fijan población.

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

EL PP DE CLM ESTÁ EN PLENA FORMA Y CUENTA CON LOS MEJORES

En el acto de presentación de candidatos celebrado hoy en Albacete, Casado ha destacado la trayectoria de los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia de la región. Asimismo, ha subrayado la labor y el bagaje político del candidato del PP a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien, a su juicio, se ha convertido en una “referencia del municipalismo” y de esa “política de cercanía que conserva la igualdad de oportunidades que consagra la Constitución y que hoy solo defiende el PP”.

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha

Pablo Casado y Francisco Núñez presentan a los candidatos a las alcaldías por el PP de las capitales de provincia de Castilla-La Mancha