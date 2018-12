El presidente del PP, Pablo Casado, se ha mostrado hoy muy crítico con las 21 propuestas que negociaron el pasado viernes Pedro Sánchez y Quim Torra y anunció que hoy mismo su grupo parlamentario presentará en el Congreso una petición para que el jefe del Ejecutivo “enseñe” ese documento que, entre otras propuestas, plantea la constitución de una comisión internacional para abordar lo que denominan como el “conflicto catalán”.

“Queremos saber lo que se está negociando a espaldas de la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados”, señaló Casado durante la presentación en Pamplona de los candidatos que el PP para las próximas elecciones municipales y autonómicas. “¿Pero estamos locos? ¿En manos de quién estamos?”, se preguntó al referirse a las reuniones mantenidas entre Sánchez y Torra como si se tratase de los representantes de dos países diferentes.

Durante su intervención, donde abordó los principales temas de actualidad política, calificó de “inadmisible” que un presidente del Gobierno de España pueda aceptar la propuesta de una mediación internacional y aseguró que Sánchez no puede aceptar un chantaje como el de Torra por permanecer dos meses más en La Moncloa. “Su falcon, su Palacio, su banco azul no vale la humillación a toda España. Ponga orden ya y no acepte estas exigencias tan lesivas”, subrayó.

En este sentido, se mostró preocupado por la apertura de una investigación contra el agente de los mossos que le dijo la verdad a un manifestante cuando le reprendió por decir que defendiera la República catalana. “En vez de procesar al manifestante quieren hacerlo contra un policía que le dijo la verdad. Es increíble”, señaló.

SUMAR CON OTRAS FUERZAS CONSTITUCIONALISTAS

Casado se mostró “muy satisfecho” con el “cambio histórico” en Andalucía que va a ser posible “gracias al PP”. “Cuarenta años después el PP cambia la vida en Andalucía”, señaló nada más conocer la constitución de la Mesa del Parlamento andaluz.

Recalcó que el PP no va a defraudar a los andaluces, que se van abrir puertas y ventanas, que va a entrar la regeneración en la Junta y afirmó que la buena gestión y la honestidad serán los dos principios sobre los que se basará su partido para gobernar en Andalucía.

En este contexto, comentó que el cambio en Andalucía será el “preámbulo” de lo que ocurrirá tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo, donde el PP podrá sumar “mayorías absolutas con otras fuerzas constitucionales”. Así, indicó que las elecciones de mayo será “la primera piedra” para recuperar el Gobierno de España.

RESPETO A LA GUARDIA CIVIL

El líder del PP dedicó buena parte de su discurso a hablar de lo que está ocurriendo en Navarra, gobernada tanto la Comunidad Foral como el ayuntamiento por partidos independentistas que promulgan la anexión al País Vasco, algo que su partido se opone frontalmente y que incluso ha solicitado la supresión de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución que abre esa posibilidad.

Pablo Casado, que ha recordado las últimas veces en las que ha estado en Navarra, en los sanfermines, “cuando una jauría de energúmenos intentaron pegarnos” o, en Alsasua, donde los agentes de la Guardia Civil y sus novias fueron agredidos, se ha preguntado: “¿En qué país los agentes de seguridad se tienen que proteger de aquellos a quienes deben proteger?” Por ello, ha anunciado que cuando él sea presidente de Gobierno, “la Guardia Civil será respetada y habrá más agentes, que es lo que los navarros quieren para estar seguros”.

El PP CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

En este sentido ha lamentado la última “ocurrencia” del alcalde de Pamplona, de Bildu, a la hora de instalar una performance homenajeando a los presos etarras con la reproducción de sus celdas. Así, le ha preguntado si, quienes están con las víctimas del terrorismo, tienen que poner ataúdes y lápidas en las calles para recuperar su dignidad.

“No vamos a consentir performances de quienes quieren lavar o blanquear la historia criminal de ETA, ni que se dé nada a quienes han dejado de matar, a quienes tampoco dimos nada para que dejaran de matar”, reiteró. Casado ha dejado claro que “el terrorismo fue la eliminación sistemática de aquellos que defendían la libertad y la democracia en España, por lo que en el PP tenemos como pilar fundamental a las víctimas del terrorismo”.

De ahí que ha considerado urgente echar de las instituciones “a quienes no han condenado el terrorismo, los que no ayudan a esclarecer los asesinatos impunes, o a quienes se sirven de sus votos para gobernar”. Entre ellos, ha considerado una “vergüenza” que el presidente del Gobierno, que lo es gracias a las abstenciones de Bildu, esté en La Moncloa sin criticar lo que pasa en Navarra.

El presidente popular ha destacado que su formación cree en una “Navarra en libertad, foral y española”, que no sea anexo ni apéndice de nadie, porque está inserta de manera indisociable en la historia de España, por lo que también ha anunciado que “el PP va a cuidar para que nadie ponga en riesgo una Navarra que debe seguir con su estatus en la España autonómica”.

CANDIDATOS DEL PP CON BUENOS PRINCIPIOS Y VALORES

El presidente del PP ha reiterado que su partido es el más importante y más grande de España, que ha sido capaz de poner freno al plan Ibarretxe, al de Puigdemont “y lo haremos con el plan Torra”. De esta manera, se ha referido a esta formación como “la que representa a más concejales, a más comunidades autónomas, la que preside el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y, cuando hay una situación límite en Navarra, hay que confiar en la mejor fuerza política a nivel nacional, garantía de futuro para España y Navarra”.

Casado ha elogiado tanto a la candidata a la Alcaldía de Pamplona, Carmen Alba, “quien como delegada del Gobierno demostró valentía y firmeza, siendo inflexible con quienes querían coartar las libertades de los navarros” como a Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra, y candidata al gobierno autonómico, “fundamental y abanderada de nuestros principios e ideas, reconocida como empresaria de éxito”.

MEDIDAS CAUTELARES CON ZAPLANA FUERA DE PRISIÓN

Al inicio de su intervención, Casado se ha mostrado de acuerdo con Jaime Ignacio del Burgo, en una de las últimas reflexiones en torno a Eduardo Zaplana, tratado de una grave enfermedad a quien, a pesar de las advertencias médicas, le niegan las medidas cautelares de cambiar la prisión preventiva por otras en su propio domicilio.

En este sentido, ha subrayado “algo compartido por muchos militantes y dirigentes del Partido Popular y de otros representantes políticos en las antípodas de nuestra formación: la situación de salud de Zaplana es límite y puede haber medidas para paliar su enfermedad fuera de prisión, con medidas cautelares en su domicilio”.

Por último, Pablo Casado ha felicitado la Navidad en estas fiestas de celebración para todos, así como ha manifestado que “desde el PP llamamos a la Navidad por su nombre, y la celebramos”, ya que “quienes hacen ingeniería social, con lo que ha cincelado las tradiciones familiares y la esencia de una nación, al final no hacen más que el ridículo”, ha concluido.