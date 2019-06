El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha preguntado hoy a Pedro Sánchez “si está a favor de indultar a los presos independentistas catalanes y si le parece que bien que un ex presidente del Gobierno intente marcar la agenda al Tribunal Supremo”.

Casado ha calificado de “inaceptables” las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la concesión de indultos a los presos independentistas catalanes que previsiblemente han cometido delitos de rebelión y sedición.

A su juicio, sus palabras demuestran una absoluta irresponsabilidad, mucho más viniendo de alguien con quien “empezó todo”, en referencia al Estatut, siendo él quien estableció el punto de partida a una deriva independentista que nadie quería y que ha acabado con un nacionalismo “echado al monte”.

EL PP NO PUEDE FACILITAR INVESTIDURA, SÍ DAR ESTABILIDAD

En declaraciones a los medios de comunicación, Casado ha subrayado que la gobernabilidad de España no depende del PP, al tiempo que ha criticado que Sánchez proyecte la responsabilidad de formar gobierno a otros partidos, y le ha reprochado que actúe como si tuviera mayoría absoluta.

A su juicio, el PP no puede facilitar la investidura de Sánchez “porque no sería bueno para España y porque el país se quedaría sin alternativa”, aunque ha mostrado su disposición a dar estabilidad a la legislatura, siempre y cuando se cumpla la ley en Cataluña, se trabaje por la estabilidad presupuestaria y en Navarra no se llegue acuerdos por “acción u omisión” con Bildu.

En este sentido, sobre la entrevista que hoy emitirá TVE a Arnaldo Otegi, ha calificado de “inaceptable” que la televisión pública dé voz a un terrorista confeso para intentar blanquear al brazo político de ETA, y ha advertido que es algo que el PP no va a dejar de denunciar. Asimimo, ha denunciado que el Gobierno de Sánchez esté instrumentalizando los canales públicos de televisión.

EL PP CUMPLE CON SUS COMPROMISOS

Sobre los pactos para formar gobiernos autonómicos y municipales, Casado ha reiterado que el PP “siempre cumple con sus compromisos” porque es una formación “dialogante” que, sin renunciar a sus principios, es capaz de ponerse de acuerdo a izquierda y a derecha por el bien de los ciudadanos.

Por ello, se ha mostrado convencido de que habrá un gobierno de centro derecha en Madrid, Murcia y Castilla y León, porque en su opinión “ningún partido se puede arriesgar a que eso no ocurra”, y ha recordado que en Andalucía PP, Cs y Vox fueron capaces de ponerse de acuerdo “en lo esencial”, como bajar impuestos o mejorar la Sanidad y la Educación.

POSICIÓN MÁS FIRME SOBRE VENEZUELA

Previamente, durante su intervención en el Concordia Europe AmchamSpain Summit, el presidente del PP ha instado a Pedro Sánchez a “tener una posición más firme” sobre Venezuela, un país en el que, según los informes internacionales, sigue habiendo asesinatos, torturas y violaciones.

Asimismo, ha reclamado que España lidere el vínculo atlántico con Latinoamérica, después de que en los últimos años “España no esté liderando la Iberoamérica de la libertad”, y no haya tenido “una voz audible” en el Grupo de Lima, como la que sí tuvo el PP.