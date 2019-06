“ Pedro Sánchez no puede comprar un gobierno autonómico vendiendo Navarra a aquellos que han justificado 800 atentados, que no han condenado la violencia etarra ni están ayudando a esclarecer 300 crímenes que permanecen impunes”

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido hoy a Pedro Sánchez que evite que los herederos de ETA decidan en Navarra. A su juicio, el presidente en funciones aún está a tiempo de no vender la Comunidad Foral, porque existe la alternativa de un acuerdo entre PSN y Navarra Suma, coalición a la que los navarros han apoyaron mayoritariamente.

“Aquí tienen a un partido constitucionalista que defiende el progreso y la unidad nacional. Aquí tiene una vía para intentar llegar al gobierno sin tener que apoyarse en independentistas y batasunos”, ha señalado.

Tras una reunión con el presidente de UPN, Javier Esparza, el líder de los populares ha subrayado que “Pedro Sánchez no puede comprar un gobierno autonómico vendiendo Navarra a aquellos que han justificado 800 atentados, que no han condenado la violencia etarra ni están ayudando a esclarecer 300 crímenes que permanecen impunes”

En su intervención ante los medios, Casado ha recordado que el pasado 24 de junio en Alsasua ya alertó sobre que todos los problemas de España con el proyecto sectario del nacionalismo y el anexionismo se iban a librar en la Comunidad Foral. “Es muy triste ir a Pamplona y ver que aquellos que decían ETA mátalos son ahora la llave para el gobierno de Navarra”, ha añadido

Junto a ello, el presidente del PP ha subrayado que los asesinos de ETA no pueden tener rédito, ni a sus herederos en el Gobierno de Navarra. Sánchez no puede explicar al PSOE, ha indicado, ni a sus afiliados que el proyecto anexionista del País Vasco sobre Navarra puede tener avances, al tiempo que ha subrayado que la Comunidad Foral es esencial para la historia de España.

Tras recordar que Pedro Sánchez aseguró el pasado 7 de junio que nunca pactaría con Bildu, Casado ha lamentado que el PSN llegara a un acuerdo con ellos en la mesa del Parlamento que “puede tener un segundo capítulo en la gobernabilidad en Navarra”. “España no merece un gobierno que mienta a los españoles y Sánchez, aún sin haber sido investido presidente, ya está mintiendo”, ha afirmado.

En esta línea, ha sostenido que Bildu no es un “partido homologable” para que formaciones de ámbito nacional, que tienen que defender la Constitución y el Estado de Derecho, pueda pactar con ellos, “más aún cuando tienen otras alternativas”.

EL RELATO MEDIÁTICO DE SÁNCHEZ

Asimismo, el dirigente popular ha remarcado que no se puede pedir a un partido constitucionalista que se abstenga para facilitar un Gobierno cuando se está pactando con los independentistas en Cataluña o Badalona, en la Comunidad Valenciana y Baleares con Podemos y los pancatalanistas, y con los abertzales en Navarra. “Me temo que lo van a hacer a nivel nacional” y “no vamos a aceptar que pretendan hacer un relato mediático haciéndonos responsables a los constitucionalistas”, ha enfatizado.

Pablo Casado también ha advertido a Sánchez que si quiere “revalidar los acuerdos de la moción de censura, los que intentó en los PGE y que ha hecho en ayuntamientos y autonomías, que lo diga, que no engañe a la opinión pública y no nos haga perder el tiempo”.

El presidente del Partido Popular ha asegurado que Sánchez “no puede explicar al PSOE que el proyecto anexionista puede tener cuatro años de avances en Navarra porque eso es lo que pretenden Bildu o el PNV”. “Quieren que sean apéndice de una comunidad vecina, cuando Navarra no es anexo ni apéndice de nada”, ha incidido.

Por último, Casado ha reiterado que el PP no va a pactar nada con Bildu y ha subrayado que sus escaños no son iguales que los del resto. “Son iguales porque ocupan un escaño pero no por la moralidad de una democracia que ha llorado a las víctimas del terrorismo”, ha concluido.