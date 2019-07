“Sánchez tiene una responsabilidad que no puede eludir y no se puede manchar con pactos con herederos de la banda terrorista, ni por activa ni por pasiva”

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha ofrecido hoy la mano tendida al presidente del Gobierno en funciones facilitando su investidura con Navarra Suma si no pacta “por acción o por omisión” con Bildu en la comunidad foral. “Sánchez tiene una responsabilidad que no puede eludir y no se puede manchar con pactos con herederos de la banda terrorista”, ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que “el pacto de la Mesa del Parlamento Navarro puede ser un mal recuerdo”.

Tras la firma conjunta de una declaración en la que se compromete a estos términos, Casado ha advertido de que lo que pase en Navarra condicionará el futuro de España y ha asegurado que el “blanqueamiento de los herederos de ETA” lo pagará toda la sociedad española.

En este punto, ha reclamado justicia no solo para las víctimas, una dignidad para la nación española, “sino una reivindicación moral” para que el presidente del Ejecutivo en funciones no pacte “ni por activa ni por pasiva” con los herederos del brazo político de la banda terrorista ETA.

El líder del PP ha criticado que desde diferentes ámbitos se le dé voz y relevancia al ex terrorista confeso Arnaldo Otegi, que aprovecha estas circunstancias para intentar acuñar el “absolutamente terrorífico” nuevo concepto del derecho al dolor, a matar, a secuestrar o a torturar, “lo contrario a cualquier derecho en cualquier país”.

SÁNCHEZ, RESPONSABLE DE SU INVESTIDURA

En otro orden de cosas, ha acusado a Sánchez de “cargar” a la oposición la responsabilidad sobre su investidura y le reprocha que no haya traslado ni una sola iniciativa para los próximos cuatro años.

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación sobre si acudirá a las reuniones a las que le convoque Pedro Sánchez, el presidente del PP ha confirmado que lo hará “siempre que se lo pida”, aunque reconoce que no le ha oído ninguna propuesta frente a los 11 pactos que el PP le ha ofrecido. “Los esfuerzos inútiles conduce a la melancolía”, ha ironizado.

EL PEOR DATO DE PARO EN JUNIO DESDE 2009

Respecto al último dato de paro conocido hoy, Pablo Casado ha denunciado que es “el peor” de un mes de junio desde el 2009 y ha lamentado que se haya producido “el peor dato de afiliación a la Seguridad Social desde el 2015”. “No hacer reformas, subir impuestos y plantear unos presupuestos con Podemos” hace que la situación económica se resienta, ha aseverado.

Por último, ha apuntado que la justicia europea da la razón al Partido Popular y ni Puigdemont ni Comín, prófugos de la justicia española, podrán ser eurodiputados, al tiempo que se ha mostrado seguro de que todas las instituciones trabajarán para que no encuentren “ningún resquicio de inmunidad”.